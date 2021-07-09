Тэрон Эджертон заменит Роберта Паттинсона в триллере «Звезды в полдень»

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Фильм одержал победу на международном этапе конкурса Nespresso Talents

Российскую короткометражку «Почтальон» покажут на Каннском кинофестивале

9 июля

«Майор Гром» стал самым популярным фильмом среди пользователей Netflix по всему миру

Кинокомикс возглавил топ-10 через сутки после премьеры за рубежом