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Дайджест от 05.07.2021
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Тэрон Эджертон заменит Роберта Паттинсона в триллере «Звезды в полдень»

9 июля
2021 год

Новости кино >>
9 июля 2021
Тэрон Эджертон, известный по фильмам «Kingsman» и «Рокетмен», исполнит главную роль в триллере «Звезды в полдень» (Stars At Noon). Он заменит Роберта Паттинсона, который не смог принять участие в проекте из-за задержки съемок, вызванной пандемией, сообщает Screen Daily.

Тэрон Эджертон заменит Роберта Паттинсона в триллере «Звезды в полдень»

Сюжет картины основан на одноименном романе Дениса Джонсона. Действие разворачивается на фоне гражданской войны в 1980-е в Никарагуа. Сотрудник британской нефтяной компании знакомится в баре с журналисткой. Увлекшись своим романом, герои не замечают надвигающуюся опасность.

Главная женская роль досталась Маргарет КуэллиОднажды в… Голливуде»). Режиссерское кресло заняла Клер Дени. Съемки стартуют в октябре этого года в Панаме.
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