Тэрон Эджертон заменит Роберта Паттинсона в триллере «Звезды в полдень»

Тэрон Эджертон
, известный по фильмам «Kingsman
» и «Рокетмен
», исполнит главную роль в триллере «Звезды в полдень
» (Stars At Noon). Он заменит Роберта Паттинсона
, который не смог принять участие в проекте из-за задержки съемок, вызванной пандемией, сообщает Screen Daily
.
Сюжет картины основан на одноименном романе Дениса Джонсона. Действие разворачивается на фоне гражданской войны в 1980-е в Никарагуа. Сотрудник британской нефтяной компании знакомится в баре с журналисткой. Увлекшись своим романом, герои не замечают надвигающуюся опасность.
Главная женская роль досталась Маргарет Куэлли
(«Однажды в… Голливуде
»). Режиссерское кресло заняла Клер Дени
. Съемки стартуют в октябре этого года в Панаме.
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