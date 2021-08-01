Сёстры Ксения и Полина Кутеповы отмечают юбилей

Сегодня, 1 августа, исполнилось 50 лет заслуженным артисткам России, популярным советским и российским актрисам театра и кино Ксении
и Полине Кутеповым
.
Сёстры-близнецы родились 1 августа 1971 года в Москве. Ещё в школьные годы занимались в театральной студии и киношколе, участвовали в театральных постановках. В кино дебютировали в детском возрасте, снявшись в картинах «Василий и Василиса
» (вместе со старшей сестрой Златой
), «Куда он денется!
», «Рыжий, честный влюблённый
» и фильме-спектакле «С нами не соскучишься
».
В 1988-м поступили на режиссёрский факультет ГИТИСа, в мастерскую Петра Фоменко
. По окончании РАТИ в 1993-м вошли в состав труппы нового московского театра «Мастерская Петра Фоменко
». В том же году снялись у Жан-Люка Годара
в новелле «Наша святая Русь», вошедшую в фильм «Дети играют русских
», где Полине выпала роль, построенная на отголосках чеховской Ирины из «Трёх сестер». Вместе актрисы также сыграли в лентах «В поисках золотого фаллоса
», «Мелкий бес
», «Прогулка
» и восьмисерийном мистическом детективе «Мёртвое озеро
».
фото: кадр из сериала «Мёртвое озеро»
В последние годы сёстры предпочитают работать по отдельности. На счету Полины 60 ролей в кино и на телевидении. Она снималась в фильмах Георгия Данелии
«Настя
» и «Орёл и решка
», Александра Хвана
«Умирать легко
», Александра Прошкина
«Чудо
», а также в сериалах «Штрафбат
», «Пелагия и белый бульдог
», «У каждого своя война
», «Две зимы и три лета
», «Дипломат
», «Хороший человек
» и альманахе «Петербург. Только по любви
». Подарила свой голос персонажам мультфильмов «Возвращение Буратино
» и «Ку! Кин-дза-дза
». Обладательница двух премий «Овен», «Чайки», двух «Золотых масок», призов киносмотров в Гатчине и «Литература и кино», премии «Кумир», специального приза театрального фестиваля «Контакт» в Польше, Государственной премии РФ, молодёжного гранта премии «Триумф» и «Золотого орла».
У Ксении более 40 ролей. Актрису можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Убойная сила-5
», «Путешествие с домашними животными
», «Скоро весна
», «Доктор Тырса
», «Без свидетелей
», «Белая гвардия
», «Танец Дели
», «Три мушкетёра
», «Территория
», «Гастролёры
», «Новый муж
», «Аванпост
», «Дылда
» и «Эбигейл
». Отмечена несколькими престижными наградами, среди которых премия им. В.Высоцкого, специальный приз фестиваля «Контакт», две «Чайки», премия К.С.Станиславского и Государственная премия России.
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