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Сёстры Ксения и Полина Кутеповы отмечают юбилей

1 августа
2021 год

Новости кино >>
1 августа 2021
Сегодня, 1 августа, исполнилось 50 лет заслуженным артисткам России, популярным советским и российским актрисам театра и кино Ксении и Полине Кутеповым.

Сёстры Ксения и Полина Кутеповы отмечают юбилей

Сёстры-близнецы родились 1 августа 1971 года в Москве. Ещё в школьные годы занимались в театральной студии и киношколе, участвовали в театральных постановках. В кино дебютировали в детском возрасте, снявшись в картинах «Василий и Василиса» (вместе со старшей сестрой Златой), «Куда он денется!», «Рыжий, честный влюблённый» и фильме-спектакле «С нами не соскучишься».

В 1988-м поступили на режиссёрский факультет ГИТИСа, в мастерскую Петра Фоменко. По окончании РАТИ в 1993-м вошли в состав труппы нового московского театра «Мастерская Петра Фоменко». В том же году снялись у Жан-Люка Годара в новелле «Наша святая Русь», вошедшую в фильм «Дети играют русских», где Полине выпала роль, построенная на отголосках чеховской Ирины из «Трёх сестер». Вместе актрисы также сыграли в лентах «В поисках золотого фаллоса», «Мелкий бес», «Прогулка» и восьмисерийном мистическом детективе «Мёртвое озеро».

Сёстры Ксения и Полина Кутеповы отмечают юбилей
фото: кадр из сериала «Мёртвое озеро»

В последние годы сёстры предпочитают работать по отдельности. На счету Полины 60 ролей в кино и на телевидении. Она снималась в фильмах Георгия Данелии «Настя» и «Орёл и решка», Александра Хвана «Умирать легко», Александра Прошкина «Чудо», а также в сериалах «Штрафбат», «Пелагия и белый бульдог», «У каждого своя война», «Две зимы и три лета», «Дипломат», «Хороший человек» и альманахе «Петербург. Только по любви». Подарила свой голос персонажам мультфильмов «Возвращение Буратино» и «Ку! Кин-дза-дза». Обладательница двух премий «Овен», «Чайки», двух «Золотых масок», призов киносмотров в Гатчине и «Литература и кино», премии «Кумир», специального приза театрального фестиваля «Контакт» в Польше, Государственной премии РФ, молодёжного гранта премии «Триумф» и «Золотого орла».

У Ксении более 40 ролей. Актрису можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Убойная сила-5», «Путешествие с домашними животными», «Скоро весна», «Доктор Тырса», «Без свидетелей», «Белая гвардия», «Танец Дели», «Три мушкетёра», «Территория», «Гастролёры», «Новый муж», «Аванпост», «Дылда» и «Эбигейл». Отмечена несколькими престижными наградами, среди которых премия им. В.Высоцкого, специальный приз фестиваля «Контакт», две «Чайки», премия К.С.Станиславского и Государственная премия России.
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