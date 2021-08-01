Дэн Трахтенберг продолжит «Водный мир» в виде сериала

У провалившейся в прокате картины «Водный мир
» появится многосерийный сиквел. Об этом стало известно благодаря интервью Collider
с продюсерами Джоном Дэвисом и Джоном Фоксом.
Сериал находится на ранних стадиях разработки, за производство будет отвечать Universal Content, а премьеру следует ожидать на стриминговом сервисе Peacock. Режиссёрское кресло доверят Дэну Трахтенбергу
, который вернёт на экраны оригинальных героев, на чьи роли в настоящий момент ищут подходящих актёров.
Фантастический боевик Кевина Рейнолдса
с Кевином Костнером
вышел в 1995 году. По сюжету ленты в результате ядерной катастрофы ледники растаяли и почти вся суша погрузилась под воду. Осталось лишь несколько плавучих городов, жители которых никогда не видели землю. Единственной и абсолютной ценностью на бескрайних океанических просторах становится пригодная для выращивания пищи почва. Герой Костнера, зарабатывающий на жизнь поисками земли, узнаёт о том, что легенда о существовании некой загадочной суши вполне реальна. Но карта, указывающая путь к заветной цели, оказывается объектом притязаний морских пиратов.
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