Делрой Линдо возглавит «Сыновей Ананси»

Делрой Линдо
получил главную роль мистера Нанси в шестисерийной экранизации «Сыновей Ананси» Нила Геймана
от Amazon, уверяет THR
.
По словам Геймана, «Делрой Линдо — исполин сцены и экрана, и нам так повезло, что он у нас есть. Я с нетерпением жду, когда он проявит свой актёрский талант и обаяние и сыграет ненадёжного отца и загадочную личность в "Сыновьях Ананси"».
Роман, изданный в 2005 году, повествует о молодом человеке Чарли Нанси, всю жизнь стыдившемся отца. После гибели мистера Нанси герой выясняет, что папашу на самом деле звали Ананси, и был он обманщиком и богом сказок. К тому же у Чарли обнаружился брат Паук, из-за которого жизнь парня катится под откос.
За адаптацию первоисточника отвечает сценарист Ленни Генри, а режиссёрское кресло пилотного эпизода займёт Ханель Калпеппер. Старт съёмок запланирован в Шотландии на конец текущего года.
обсуждение >>