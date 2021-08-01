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Делрой Линдо возглавит «Сыновей Ананси»

1 августа
2021 год

Новости кино >>
1 августа 2021
Делрой Линдо получил главную роль мистера Нанси в шестисерийной экранизации «Сыновей Ананси» Нила Геймана от Amazon, уверяет THR.

По словам Геймана, «Делрой Линдо — исполин сцены и экрана, и нам так повезло, что он у нас есть. Я с нетерпением жду, когда он проявит свой актёрский талант и обаяние и сыграет ненадёжного отца и загадочную личность в "Сыновьях Ананси"».

Делрой Линдо возглавит «Сыновей Ананси»
фото: ew.com

Роман, изданный в 2005 году, повествует о молодом человеке Чарли Нанси, всю жизнь стыдившемся отца. После гибели мистера Нанси герой выясняет, что папашу на самом деле звали Ананси, и был он обманщиком и богом сказок. К тому же у Чарли обнаружился брат Паук, из-за которого жизнь парня катится под откос.

За адаптацию первоисточника отвечает сценарист Ленни Генри, а режиссёрское кресло пилотного эпизода займёт Ханель Калпеппер. Старт съёмок запланирован в Шотландии на конец текущего года.
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