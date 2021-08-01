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Тайка Вайтити пишет сценарий для фильма про Флэша Гордона

1 августа
2021 год

Новости кино >>
1 августа 2021
Тайка Вайтити работает над сценарием для полнометражной художественной ленты про Флэша Гордона. Два года назад режиссёр планировал создать про него мультфильм, но передумал в пользу игровой версии, уточняет Collider.

По словам продюсера Джона Дэвиса, «это был фильм, который оказал на него огромное влияние в детстве. Один из его любимых... Фильм будет очень интересным способом отсылать к оригинальной концепции комиксов». Пока неизвестно, займёт ли Вайтити режиссёрское кресло.

Тайка Вайтити пишет сценарий для фильма про Флэша Гордона
фото: screenrant.com

Популярный герой впервые появился в комиксах Алекса Рэймонда, выпущенных в 1930-х. Серия рассказывала о красивом выпускнике Йеля и игроке американского футбола Флэше Гордоне. Вместе с друзьями Дейлом Арденом и доктором Хансом Зарковым он отправился на планету Монго, где столкнулся с императором Мингом Беспощадным.

«Флэш» был неоднократно экранизирован. Самой известной адаптацией является фильм с Сэмом Дж. Джонсом и Максом фон Сюдовым, вышедший в 1980-м.
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