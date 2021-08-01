Тайка Вайтити пишет сценарий для фильма про Флэша Гордона

Тайка Вайтити
работает над сценарием для полнометражной художественной ленты про Флэша Гордона. Два года назад режиссёр планировал создать про него мультфильм, но передумал в пользу игровой версии, уточняет Collider
.
По словам продюсера Джона Дэвиса, «это был фильм, который оказал на него огромное влияние в детстве. Один из его любимых... Фильм будет очень интересным способом отсылать к оригинальной концепции комиксов».
Пока неизвестно, займёт ли Вайтити режиссёрское кресло.
Популярный герой впервые появился в комиксах Алекса Рэймонда, выпущенных в 1930-х. Серия рассказывала о красивом выпускнике Йеля и игроке американского футбола Флэше Гордоне. Вместе с друзьями Дейлом Арденом и доктором Хансом Зарковым он отправился на планету Монго, где столкнулся с императором Мингом Беспощадным.
«Флэш» был неоднократно экранизирован. Самой известной адаптацией является фильм с Сэмом Дж. Джонсом
и Максом фон Сюдовым
, вышедший в 1980-м.
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