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«Дочь коммуниста» получила главный приз Третьего фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest

1 августа
2021 год

Новости кино >>
1 августа 2021
Канадская комедия «Дочь коммуниста» получила главный приз Международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest, который третий раз состоялся в Нижнем Новгороде. Ироничный ретро-проект Лии Кэмерон рассказывает об эксцентричной семье канадских коммунистов.

«Дочь коммуниста» получила главный приз Третьего фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest
фото: Пресс-служба Realist Web Fest

В основном конкурсе было представлено 44 проекта, 18 из них — российские. Главную режиссерскую награду получили Эндрю Шенкс и Николас Клири, авторы австралийского ромкома «Любовь, оружие и новые уровни», герои которого встречают друг друга в видеоигре. За лучший сценарий отметили канадцев Мишеля Дюшена и Эрика Пикколи, написавших третий сезон «Народного писателя». Член жюри Жоэль Бассажэ, один из первых энтузиастов мирового веб-движения, по видеосвязи объявил имя победителя в категории «Лучшая идея». Ей стала Малу Брианд, создательница швейцарского проекта «Голодранцы» в духе «Голодных игр». В центре этой истории — брошенные дети, участвующие в экстремальном реалити-шоу, чтобы получить шанс попасть в семью.

В этом году увеличилось количество заявок от российских кинематографистов, поэтому организаторы утвердили отдельную номинацию для отечественных веб-сериалов. В ней лучшим стал «П.С. или Невероятные открытия глубинных загадок расы человеческой» — вертикальная комедия в жанре мокьюментари, где сыграли ее создатели Алексей Фурманов и Станислав Шапкин. Лучшим персонажем стала младшая сестра из драмеди «Систер», чей образ воплотила молодая актриса Аня Вечер.

Спецприз жюри достался казахским «Ночным ведьмам» Ернара Нургалиева, драмеди о трех женщинах, которые подверглись насилию со стороны мужчин и решили разрушить их привычный уклад жизни. Традиционно отдельную награду вручил и The Digital Reporter. Ее присудили «Секретам семейной жизни» с Аленой Михайловой и Петром Скворцовым.

«Дочь коммуниста» получила главный приз Третьего фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest
фото: Пресс-служба Realist Web Fest

В конкурсе пилотов победу одержал Дмитрий Кирюшкин, автор комедии «Основано на реальных событиях», стилизованной под расследование про секретные школы актерского мастерства, которые подготавливают кадры для съемок в самых популярных ток-шоу российского телевидения.

На смотре также прошел Нижегородский питчинг дебютантов. Жюри отметило два проекта, чьи создатели получили по 500 тысяч рублей. Это документальный сериал «Мишка на сервере» Кирилла Алёхина о киберспорте и комедийный «Ребут» о постапокалиптическом мире, придуманном Владимиром Болговым и Велимиром РусаковымZakon i Besporyadok»).
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«Дочь коммуниста» получила главный приз Третьего фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest фотографии
«Дочь коммуниста» получила главный приз Третьего фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest фотографии
«Дочь коммуниста» получила главный приз Третьего фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest фотографии
«Дочь коммуниста» получила главный приз Третьего фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest фотографии
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