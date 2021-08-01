«Дочь коммуниста» получила главный приз Третьего фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest

Канадская комедия «Дочь коммуниста» получила главный приз Международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest, который третий раз состоялся в Нижнем Новгороде. Ироничный ретро-проект Лии Кэмерон рассказывает об эксцентричной семье канадских коммунистов.
фото: Пресс-служба Realist Web Fest
В основном конкурсе было представлено 44 проекта, 18 из них — российские. Главную режиссерскую награду получили Эндрю Шенкс и Николас Клири, авторы австралийского ромкома «Любовь, оружие и новые уровни», герои которого встречают друг друга в видеоигре. За лучший сценарий отметили канадцев Мишеля Дюшена и Эрика Пикколи, написавших третий сезон «Народного писателя». Член жюри Жоэль Бассажэ, один из первых энтузиастов мирового веб-движения, по видеосвязи объявил имя победителя в категории «Лучшая идея». Ей стала Малу Брианд, создательница швейцарского проекта «Голодранцы» в духе «Голодных игр». В центре этой истории — брошенные дети, участвующие в экстремальном реалити-шоу, чтобы получить шанс попасть в семью.
В этом году увеличилось количество заявок от российских кинематографистов, поэтому организаторы утвердили отдельную номинацию для отечественных веб-сериалов. В ней лучшим стал «П.С. или Невероятные открытия глубинных загадок расы человеческой» — вертикальная комедия в жанре мокьюментари, где сыграли ее создатели Алексей Фурманов и Станислав Шапкин. Лучшим персонажем стала младшая сестра из драмеди «Систер», чей образ воплотила молодая актриса Аня Вечер.
В конкурсе пилотов победу одержал Дмитрий Кирюшкин, автор комедии «Основано на реальных событиях», стилизованной под расследование про секретные школы актерского мастерства, которые подготавливают кадры для съемок в самых популярных ток-шоу российского телевидения.
На смотре также прошел Нижегородский питчинг дебютантов. Жюри отметило два проекта, чьи создатели получили по 500 тысяч рублей. Это документальный сериал «Мишка на сервере» Кирилла Алёхина о киберспорте и комедийный «Ребут» о постапокалиптическом мире, придуманном Владимиром Болговым и Велимиром Русаковым («Zakon i Besporyadok»).
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