Стартовали съёмки фильма Владимира Бека «Саша»

Зрителей ожидает история 15-летней девочки, которая против своего желания вынуждена переехать к отцу, до этого момента не интересовавшегося её воспитанием. В знак протеста, Саша бреется под ноль и сбегает из дома. В таком виде, короткостриженую и потерянную, местные подростки – Максим и девчонка по прозвищу Мышь – принимают её за пацана. А Саша решает притвориться другим человеком, не подозревая, как далеко заведёт этот обман.
«Меня всегда привлекала внутренняя энергия героини, ярость, с которой она пытается отвоевать у мира своё место, найти правду, которую пытаются от неё скрыть, – делится режиссёр. – Это история о взрослении. О том, что когда тебе 15 лет, мир вдруг становится бурей, которая окружает тебя. Тебе сложно дышать, ты пытаешься идти наощупь, выбраться из бури. И когда, наконец, выбираешься, становишься частью совершенно нового мира. Это история и о том, как сложно в этой буре понять, кто ты и что тебя определяет – твои чувства или действия? То, что ты показываешь, или то, что прячешь? То, кем ты пытаешься казаться, или то, как на самом деле себя чувствуешь?».
фото: пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»
На питчинге Центральной и Восточной Европы The Transilvania Pitch Stop, проходившем в рамках Международного кинофестиваля в Трансильвании, проект получил приз от Moldova National Film Center Award и привлёк интерес европейских продюсеров, с которыми в настоящий момент ведутся переговоры о копродукции.
Рассказывая о кастинге, Владимир Бек признаётся: «Самый сложный момент – поиск Саши. Я очень волновался, что такой юной артистки просто нет: обладающей достаточным опытом, чтобы сыграть такую сложную роль; быть девочкой, похожей на мальчика, при этом яркой в обоих гендерных обличиях. Довольно много факторов должно было совпасть в одном человеке. И это должно было быть не просто лицо – весь фильм строится на ней. На её портрете, на её безмолвной решительности. Я понимал, что натурщику просто не справиться с такой задачей. Но как ни странно, и Аня Патокина, исполняющая роль Саши, и Стёпа Белозёров с Полиной Фединой (Мышь и Максим) пришли в первый день проб. Я почти сразу понял, что это они, но посмотрел ещё полсотни человек, чтобы проверить себя».
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