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Стартовали съёмки фильма Владимира Бека «Саша»

10 августа
2021 год

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10 августа 2021
Владимир Бек приступил к съёмкам фильма «Саша» с молодыми актёрами Аней Патокиной, Степаном Белозёровым и Полиной Фединой в главных ролях. Также в картине впервые вместе снимутся сёстры Виктория и Маргарита Толстогановы, уточняет пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа», отвечающей за производство ленты при поддержке Министерства культуры РФ.

Стартовали съёмки фильма Владимира Бека «Саша»
фото: пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»

Зрителей ожидает история 15-летней девочки, которая против своего желания вынуждена переехать к отцу, до этого момента не интересовавшегося её воспитанием. В знак протеста, Саша бреется под ноль и сбегает из дома. В таком виде, короткостриженую и потерянную, местные подростки – Максим и девчонка по прозвищу Мышь – принимают её за пацана. А Саша решает притвориться другим человеком, не подозревая, как далеко заведёт этот обман.

«Меня всегда привлекала внутренняя энергия героини, ярость, с которой она пытается отвоевать у мира своё место, найти правду, которую пытаются от неё скрыть, – делится режиссёр. – Это история о взрослении. О том, что когда тебе 15 лет, мир вдруг становится бурей, которая окружает тебя. Тебе сложно дышать, ты пытаешься идти наощупь, выбраться из бури. И когда, наконец, выбираешься, становишься частью совершенно нового мира. Это история и о том, как сложно в этой буре понять, кто ты и что тебя определяет – твои чувства или действия? То, что ты показываешь, или то, что прячешь? То, кем ты пытаешься казаться, или то, как на самом деле себя чувствуешь?».

Стартовали съёмки фильма Владимира Бека «Саша»
фото: пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»

На питчинге Центральной и Восточной Европы The Transilvania Pitch Stop, проходившем в рамках Международного кинофестиваля в Трансильвании, проект получил приз от Moldova National Film Center Award и привлёк интерес европейских продюсеров, с которыми в настоящий момент ведутся переговоры о копродукции.

Рассказывая о кастинге, Владимир Бек признаётся: «Самый сложный момент – поиск Саши. Я очень волновался, что такой юной артистки просто нет: обладающей достаточным опытом, чтобы сыграть такую сложную роль; быть девочкой, похожей на мальчика, при этом яркой в обоих гендерных обличиях. Довольно много факторов должно было совпасть в одном человеке. И это должно было быть не просто лицо – весь фильм строится на ней. На её портрете, на её безмолвной решительности. Я понимал, что натурщику просто не справиться с такой задачей. Но как ни странно, и Аня Патокина, исполняющая роль Саши, и Стёпа Белозёров с Полиной Фединой (Мышь и Максим) пришли в первый день проб. Я почти сразу понял, что это они, но посмотрел ещё полсотни человек, чтобы проверить себя».
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Стартовали съёмки фильма Владимира Бека «Саша» фотографии
Стартовали съёмки фильма Владимира Бека «Саша» фотографии
Стартовали съёмки фильма Владимира Бека «Саша» фотографии
Стартовали съёмки фильма Владимира Бека «Саша» фотографии
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