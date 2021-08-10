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Мария Миронова станет мамой главных героинь «Кукольника»

10 августа
2021 год

Новости кино >>
10 августа 2021
В Тверской области начались съёмки подросткового хоррора под рабочим названием «Кукольник». Это первый полнометражный игровой фильм, над которым с самого начала работает новая команда Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького. Об этом сообщает пресс-служба студии.

«Впервые за долгое время легендарная киностудия снимает собственный фильм с абсолютно новой энергичной командой. В соответствии с жанром это, конечно, страшная история, но она всё равно будет добрая. Наши главные герои – дети и подростки. И их сыграют юные, но уже успевшие заявить о себе актёры. Мы нашли интересные художественные решения для спецэффектов. Уверена, фильм получится отличный», – отметила генеральный продюсер Киностудии им. М. Горького Лика Бланк.

Мария Миронова станет мамой главных героинь «Кукольника»
фото: пресс-служба Киностудии имени Горького

По сюжету в конце 1990-х тринадцатилетняя Соня вместе с мамой и младшей сестрой Аней вынуждена переехать жить в деревню. Ей вовсе не нравится такая смена обстановки. Отношения с местными не складываются, а развлечений тут немного. Разве что залезть в заброшенный дом, окутанный глупыми легендами о злом Кукольнике, который якобы ворует детей и делает из них марионеток. Но с тех пор как сёстры заглянули в дом, с тихой одинокой Аней происходит что-то странное. Ведь если никто не играет с детьми, с ними будет играть Кукольник. И теперь придётся кому-то победить «магическую мразь» и спасти девочку.

Мария Миронова воплотит в картине образ мамы. В главных ролях — Виталия Корниенко и Полина Ряшко, а компанию им составят Александр Новиков, Савелий Албутов, Фёдор Федосеев и Артём Башенин. Фильм снимается при поддержке Министерства культуры РФ. Картину ставит режиссёр Сергей Кузнецов по сценарию Романа Амслера. За визуальную составляющую отвечают оператор Григорий Векслер и художник-постановщик Мария Турская. Съёмки будут проходить в Тверской области и в Москве с августа по сентябрь, премьеру следует ожидать не ранее конца 2022 года.
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Мария Миронова станет мамой главных героинь «Кукольника» фотографии
Мария Миронова станет мамой главных героинь «Кукольника» фотографии
Мария Миронова станет мамой главных героинь «Кукольника» фотографии
Мария Миронова станет мамой главных героинь «Кукольника» фотографии
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