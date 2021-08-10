Мария Миронова станет мамой главных героинь «Кукольника»

В Тверской области начались съёмки подросткового хоррора под рабочим названием «Кукольник». Это первый полнометражный игровой фильм, над которым с самого начала работает новая команда Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького. Об этом сообщает пресс-служба студии.
«Впервые за долгое время легендарная киностудия снимает собственный фильм с абсолютно новой энергичной командой. В соответствии с жанром это, конечно, страшная история, но она всё равно будет добрая. Наши главные герои – дети и подростки. И их сыграют юные, но уже успевшие заявить о себе актёры. Мы нашли интересные художественные решения для спецэффектов. Уверена, фильм получится отличный», – отметила генеральный продюсер Киностудии им. М. Горького Лика Бланк.
фото: пресс-служба Киностудии имени Горького
По сюжету в конце 1990-х тринадцатилетняя Соня вместе с мамой и младшей сестрой Аней вынуждена переехать жить в деревню. Ей вовсе не нравится такая смена обстановки. Отношения с местными не складываются, а развлечений тут немного. Разве что залезть в заброшенный дом, окутанный глупыми легендами о злом Кукольнике, который якобы ворует детей и делает из них марионеток. Но с тех пор как сёстры заглянули в дом, с тихой одинокой Аней происходит что-то странное. Ведь если никто не играет с детьми, с ними будет играть Кукольник. И теперь придётся кому-то победить «магическую мразь» и спасти девочку.
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