Павел Майков наладит «Контакт» с дочерью при помощи соцсетей

Из-за новых технологий теперь дети и родители живут в параллельных мирах, у них нет ничего общего. Совместный проект компаний Good Story Media и «Среда» строится вокруг конфликта поколений в эпоху соцсетей и мессенджеров. Каждое поколение думает, что другое хуже. «Бумеры» считают современных подростков отупевшими от интернета, а «зумеры» не воспринимают всерьёз отставших от жизни родителей. Новый сериал видеосервиса PREMIER и канала ТНТ покажет, что шанс на контакт есть всегда, но необходимо приложить усилия, чтобы понять и принять своих близких. Жить нужно не в онлайне, а в любви.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
В центре повествования бывший опер Глеб Барнашов. От него ушла жена, свою личную драму он гасит алкоголем, и за это его выкинули из убойки в отдел по делам несовершеннолетних. И это для Барнашова кромешный ад: он абсолютно не понимает современных детей, а особенно – свою дочь Юльку. Из всех трудных подростков для него она – самый трудный. Он считает, что сможет наладить контакт и узнать, чем живёт дочь – если подружится с ней в соцсетях. Но у Юльки отец во всех чёрных списках, надежды выйти из бана – ноль. Тогда Барнашов берёт за шкирку провинившегося подростка и даёт ему выбор. Ответить за преступление или добавиться в друзья к дочери и отдать полицейскому свои логин и пароль, чтобы он мог хоть как-то контролировать свою дочь.
По словам продюсера сериала Антона Щукина, «это универсальная история отцов и детей, но она особенно актуальна тем, что происходит в эпоху, которой мы раньше не знали, и сегодняшние родители переживают её первыми: их дети растут в мире соцсетей, "Вконтакте", Instagram и TikTok. Главный герой – настоящий мужчина, но, кажется, сегодня это больше не ценится и только доставляет проблемы. Ему нужно одновременно найти контакт с дочкой, окружающими и самим собой».
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