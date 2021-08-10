Павел Майков наладит «Контакт» с дочерью при помощи соцсетей

анонс

В Тверской области начались съёмки нового подросткового хоррора

Картина Раду Жуде будет называться «Безумное кино для взрослых»

Цензурированная версия фильма-победителя Берлинале-2021 выйдет в российский прокат

9 августа

Скончалась актриса Татьяна Жукова-Киртбая

Ей был 81 год