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Скринлайф-спектакль «Ничего страшного» превратили в веб-сериал

10 августа
2021 год

Новости кино >>
10 августа 2021
Антон Уткин и Наталья Покровская приступили к съёмкам интерактивного фантастического сериала «Ничего страшного» с Алисой Хазановой и Виталием Кудрявцевым в главных ролях. Согласно пресс-службе проекта, который выйдет в ноябре на платформе Mail.ru Group, посвящённой противодействию кибербуллингу, чем всё закончится – решат зрители.

Скринлайф-спектакль «Ничего страшного» превратили в веб-сериал
фото: пресс-служба сериала

В центре сюжета — история семьи Бегловых. Они переезжают в большой город и сталкиваются с травлей: на работе, в школе, дома и в интернете. В основе сериала лежат реальные истории жертв травли и результаты исследований различных её видов. Создатели предлагают зрителям с помощью научно-фантастической составляющей – Агента из недалёкого будущего – вмешаться в жизнь Бегловых, разобраться, с чего начинается агрессия и как можно прервать цепь насилия и попробовать спасти героев.

«Для меня как для продюсера интересно работать со сложными темами в развлекательном жанре, привлекающими внимание аудитории к общественно-значимым проблемам, но при этом остающимися в рамках развлекательного кино. Зрительские запросы меняются, мы видим, что аудитория очень чувствительна к тому, как современные тенденции отражаются в кино. 58% россиян сталкивались с агрессией в сети, и это не только подростки, хотя они и особенно уязвимы. Стать жертвой травли в интернете может каждый, кто хоть раз заходил в сеть. Мы хотим показать молодой аудитории, что они значимы и видимы, их проблемы — это наши проблемы и буллинг — это не "ничего страшного"», — рассказала генеральный продюсер проекта Аля Береславцева.

Скринлайф-спектакль «Ничего страшного» превратили в веб-сериал

В основе сериала лежит одноимённый интерактивный спектакль, который был показан в День борьбы с кибербуллингом в ноябре 2020 года. К своим ролям вернутся Алиса Хазанова и Виталий Кудрявцев. Они сыграют супругов, которым предстоит найти способ, как сохранить семью, несмотря на обрушившиеся на них трудности. К ним присоединится Ясмина Омерович в качестве Агента.

Это третий интерактивный проект продюсера Али Береславцевой и студии Lateral Summer. Ранее они работали над сериалом «#Кто_ты» и над пилотом будущего экшен-сериала «СГ: Слепоглухой/Супергерой».
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персоны
Аля БереславцеваВиталий КудрявцевЯсмина ОмеровичНаталья ПокровскаяАнтон УткинАлиса Хазанова
фильмы
#Кто_тыНичего страшногоСГ: Слепоглухой/Супергерой

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