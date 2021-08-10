Светлана Смирнова-Марцинкевич, Инга Оболдина и Петар Зекавица оказались «В плену у прошлого»

По словам режиссёра Александра Мохова, в сериале «поднимаются вопросы взаимоотношения в семье. Как главные герои меняют своё мировоззрение, отношение друг к другу из-за событий, косвенно или напрямую происходящих с ними. Эта история понравилась мне уже на этапе сценария, но я всегда достаточно глубоко вникаю в материал. Например, я добавил несколько сцен, которых не было в сценарии, потому что в какой-то момент понял, что они нужны зрителям, чтобы понять, почему положительные герои поступают не совсем положительно. У нас была замечательная команда, мы так сдружились, что даже выходные проводили вместе. Я очень надеюсь, что у нас получилось настоящее искреннее кино».
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
По сюжету врач-патологоанатом Вера (Смирнова-Марцинкевич) уезжает в отпуск в родной городок, чтобы сбежать от неразделённой любви к следователю Фёдору (Кузнецов). Дома Вера выясняет, что её брата Ивана (Степан Лапин) обвиняют в жестоком убийстве, в котором, к тому же, замешана и их мать Алла (Оболдина), а дело ведёт Фёдор. Вера уверена, что её брат Иван не способен на преступление, и она начинает собственное расследование. Переживаний добавляет и бывший жених главной героини Василий (Зекавица). Он давно женат, но встреча с Верой пробуждает в нём старые чувства. Но чем ближе молодая женщина приближается к разгадке, тем больше странных и пугающих вещей происходит с её близкими, о тёмном прошлом которых она не подозревала.
«Моя героиня Вера с детства прошла через ряд испытаний, и её характер закалила судьба. С виду она кажется очень сильной и практически не показывает своих сомнений или страхов. Но они есть! И при всей своей силе она просто девушка, которая хочет, чтобы кто-то принял за неё решения, обнял, взял на себя ответственность. Вере иногда хочется плакать, но она себе редко это позволяет! В ней есть доля позитива, которая не даёт ей унывать, и этот же позитив помогает поддерживать дорогих её сердцу людей», — рассказала Светлана Смирнова-Марцинкевич.
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