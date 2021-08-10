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Юрий Быков, Марина Александрова и Максим Лагашкин вошли в состав жюри фестиваля «Короче»

10 августа
2021 год

Новости кино >>
10 августа 2021
Стал известен состав жюри российского фестиваля короткометражного кино «Короче». Согласно оргкомитету смотра, конкурсные работы будут оценивать режиссёр Юрий Быков, актёры Максим Лагашкин и Марина Александрова, сценарист и режиссёр Анастасия Пальчикова, режиссёр-мультипликатор Константин Бронзит и оператор Сергей Козлов.


«Для меня короткий метр всегда был и остаётся очень важным форматом, — отметил Юрий Быков. – И здесь, на "Короче", я хочу напитаться новой энергией, энергией молодых амбициозных авторов».

Председателем жюри по традиции остаётся глава студии «ПРОФИТ» Игорь Толстунов. Он «рад, что в этом году фестиваль пройдёт офлайн – это очень важно для всех участников процесса. Индустрия кинематографа не должна замирать, ведь кино — главное отражение времени, в котором мы живём».


В основной конкурс фестиваля вошли 36 работ с участием Кирилла Кяро, Андрея Мерзликина, Дарьи Екамасовой и других известных артистов. Смотр пройдёт в девятый раз с 20 по 22 августа в Калининграде.

По словам Максима Лагашкина, «фестиваль "Короче" — это огромная возможность ежегодно наполнять наш кинематограф свежей талантливой кровью и бодрить тех, кто уже давно плавает в этой артериальной системе. Я получаю огромное удовольствие, снимаясь у начинающих режиссёров, их жадность к тому, что они создают, меня заводит с удвоенной силой». Сергею Козлову также «интересны работы молодых режиссёров, поэтому, когда меня пригласили в жюри, я с радостью согласился. Здорово, что в этом году появился приз за лучшую операторскую работу, мне кажется, это важная часть создания картины, которую порой незаслуженно забывают».

Юрий Быков, Марина Александрова и Максим Лагашкин вошли в состав жюри фестиваля «Короче»
фото: пресс-служба фестиваля «Короче»

В конкурсе представлены «Песочница» Гарри Бардина, «Это так работает» Дмитрия Голубничего с Юлией Хлыниной, Максимом Виторганом и Павлом Табаковым, новый проект продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова «Инопланетяне среди нас», дебютная картина «Теплица» Андрея Лукьянова, где сыграли Сергей Епишев и Сергей Пахомов и «Полосатый» Татьяны Астаповой с Артёмом Сучковым.

«Я как актриса понимаю, насколько важно найти "своего" режиссёра, — комментирует своё участие в жюри фестиваля Марина Александрова. – С нетерпением жду новых талантливых режиссёров, у которых будет интересно и круто сниматься».


За победу также поборются «Как разжечь потухший огонь» Сергея Филатова с Аглаей Тарасовой, «Зимний фильм» Фёдора Выродова и Юрия Михайлина, «Змеи в унитазе» Алёны Саакян и другие работы.

«Я очень хочу посмотреть короткометражки молодых авторов. Короткие метры всегда обладают очарованием начала, только-только проявляющегося таланта, первых шагов, и в них чаще, чем в полнометражных фильмах, можно увидеть что-то смелое и неожиданное», — считает Анастасия Пальчикова.


Из нововведений этого года – добавление анимационной секции, в которую вошли «Боксбалет» Антона Дьякова, «Вадим на прогулке» Саши Свирского и «Мой друг тигр» Татьяны Киселёвой. «Здорово, что фестиваль, уже имеющий свою историю, обратился к анимации и добавил её в программу, — поделился своей радостью Константин Бронзит. – Я с нетерпением жду работ молодых ребят, уверен, им есть, чем нас порадовать».

Жюри отсмотрит все конкурсные работы и выберет победителей в следующих номинациях – «Приз за лучший фильм», «Приз за лучший сценарий», «Приз за лучшую режиссуру», «Приз за лучшую операторскую работу», «Приз за лучший анимационный фильм» и Специальный Приз жюри. Смотр проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Калининградской области и автономной некоммерческой организации «Фестивальная дирекция». Партнёрами являются компания АЛРОСА, мультимедийный сервис Okko, бренды Wella Professionals и Max Factor.
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