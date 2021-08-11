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Дайджест от 02.08.2021
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Александр Ратников и Елена Муравьёва снимаются в продолжении «Психологии преступления» и «Некрасивой подружки»

11 августа
2021 год

Новости кино >>
11 августа 2021
Стартовали съёмки продолжения детективов «Психология преступления» и «Некрасивая подружка» для «ТВ Центра». Новые серии будут показаны в предстоящем телевизионном сезоне, уточняет пресс-служба канала.

«Психология преступления» снята по мотивам произведений Натальи Андреевой. Три новых фильма Ильи Хотиненко получили названия «Перелётная птица», «Зона комфорта» и «Жажда счастья». В главных ролях, как и прежде, Александр Ратников и Полина Сыркина. Следователю Леонидову предстоит разгадать тайны трёх загадочных убийств: только что обручённой невесты, известного блогера и жителей элитного загородного посёлка.

«Некрасивая подружка»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Главную героиню «Некрасивой подружки» Тоню Остапчук (Елена Муравьёва) ждут большие изменения в личной жизни. Она даже думает о том, чтобы оставить работу следователя ради этого. Но пока любимая работа её не отпускает, и Тоне с коллегами Алёной и Натальей (Юлия Юрченко и Светлана Тимофеева-Летуновская) предстоит расследовать «Шоколадное убийство». Заведующая приёмным отделением больницы отравлена шоколадом, купленным в магазине. Эта запутанная история окажется роковой для многих — и в том числе для самой Тони. В седьмом фильме под названием «Эффект бабочки» трёх подруг ждёт не менее запутанное дело: обрывочные воспоминания домохозяйки о прошедшем вечере должны дать ответ на вопрос, кто убил известного адвоката. Но что из её воспоминаний — правда? Ведь Валя находится в больнице с черепно-мозговой травмой и никак не может объяснить, что она делала в шикарном особняке и где познакомилась с людьми, фигурирующими в её воспоминаниях. Режиссёром сериала выступает Владимир Янковский.

Также начались съёмки сериала Валентина Донскова «Таёжный детектив», в котором талантливый и решительный подполковник МВД Ярцев в исполнении Артёма Алексеева становится новым начальником горотдела полиции небольшого таёжного города Лесногорск. Он уверен, что долго не задержится в провинции, однако окажется, что в тайге есть своя романтика. Он с головой окунётся в колорит необычного для себя места, столкнувшись с расследованием загадочных преступлений.
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персоны
Артём АлексеевНаталья Андреева (II)Валентин ДонсковЕлена МуравьёваАлександр РатниковПолина СыркинаСветлана Тимофеева-ЛетуновскаяИлья ХотиненкоЮлия ЮрченкоВладимир Янковский
фильмы
Некрасивая подружкаНекрасивая подружка. Шоколадное убийствоНекрасивая подружка. Эффект бабочкиПсихология преступления. Жажда счастьяПсихология преступления. Зона комфортаПсихология преступления. Перелётная птицаТаежный детектив

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