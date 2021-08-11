«Джонджоли» с Пересильд и Цыгановым примет участие в программе WIP Europa кинофестиваля в Сан-Себастьяне

«Джонджоли» Оксаны Бычковой включён в число участников индустриальной программы WIP Europa кинофестиваля в Сан-Себастьяне и претендует на престижную награду Europa Industria Award. Согласно пресс-службе «МТС», лента стала единственной российской картиной, попавшей в конкурс фильмов, находящихся в производстве. Премьера «Джонджоли» состоится в онлайн-кинотеатре KION в следующем году в линейке KION-originals.
Картина под международным рабочим названием Nina создана российской кинокомпанией «Пан-Атлантик Студио» и грузинской 20 Steps при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы инвестирования в кинопроизводство от «МТС Медиа». Сценарий к фильму написала Любовь Мульменко. Главные роли исполнили Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Кирилл Кяро и Андро Чичинадзе.
фото: пресс-служба компании «МТС»
Это рассказ о Нине, которой едва 40. Она привлекательна и успешна: стабильный брак, доверительные отношения с мужем, маленький сын, любимая работа. Идиллию приятной стабильности нарушает звонок из прошлого – экс-возлюбленный Нины Руслан опасно болен и просит её приехать в Тбилиси увидеться с ним, возможно, в последний раз. Муж не против, он знал об их отношениях в прошлом. Нина с удовольствием едет в город, где была счастлива, чтобы дружески поддержать когда-то близкого человека. Она верит, что любит своего мужа и семью и собирается скоро вернуться домой, не предполагая, что это путешествие налегке станет для неё последним.
Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне ежегодно проводится в Испании с 1953 года. Высшие награды смотра — «Золотая раковина» и «Серебряная раковина». Ежегодно на фестивале проходит вручение награды «Доностия» за вклад в кинематограф. В рамках шоукейса WIP Europa представляются кинокартины европейского производства. В 2021-м смотр пройдёт с 17 по 25 сентября, показы отобранных участников состоятся 20 и 21 сентября.
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