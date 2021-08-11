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Андрей Смирнов и Александр Панкратов-Чёрный вернулись к своим ролям в третьем сезоне «Динозавра»

11 августа
2021 год

Новости кино >>
11 августа 2021
В Москве начались съёмки десятисерийного третьего сезона остросюжетной комедии «Динозавр» с Андреем Смирновым и Александром Панкратовым-Чёрным в главных ролях. Компанию им составят Евгений Миллер, Анна Васильева, Вольфганг Черни, Галина Петрова, Кирилл Каганович, Роман Мадянов и другие актёры. За постановку отвечает режиссёр Павел Игнатов. Об этом сообщает пресс-служба телеканала НТВ, заказавшего продолжение сериала.

Андрей Смирнов и Александр Панкратов-Чёрный вернулись к своим ролям в третьем сезоне «Динозавра»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Рад, что зрителю понравилась картина. Сейчас мы приступили к съёмкам третьего сезона и с нами много людей, которые работали с нами и в предыдущие разы. Много знакомых лиц, а главное, что атмосфера на площадке хорошая. К артистам правильное отношение – заботливое. Съёмки тяжёлые, потому что снимаем очень много в один день, устаёшь как собака и не всегда можешь восстановиться за ночь. А в остальном – всё прекрасно: творческая атмосфера, слаженная команда. И, безусловно, у нас в основном работа с Александром Панкратовым-Чёрным, а мы старые друзья, которые уже много времени провели вместе на съёмках и нам очень комфортно работать в паре. Надеюсь, что третий сезон проекта будет таким же успешным, как два предыдущих», — делится Андрей Смирнов, исполнитель роли Бабушкина.

В третьем сезоне «Динозавра» Бабушкин и Басня станут внештатными сотрудниками СК и, используя свои криминальные связи, вместе с внучкой Бабушкина Полиной начнут искать преступников, совершивших настоящее «ограбление века», — воры, воспользовавшись старинным подземным ходом 18 века, прорыли туннель, вскрыли пол хранилища крупного банка и обчистили сейфы клиентов.

Андрей Смирнов и Александр Панкратов-Чёрный вернулись к своим ролям в третьем сезоне «Динозавра»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Если говорить насчёт драматургии, то очень интересные характеры у героев проекта. Во всяком случае, у нас с Андреем Смирновым это так. Бриллиант и Басня – это два персонажа с нелёгкими судьбами. Особенно судьба Бриллианта, отсидевшего большой срок в тюрьме, но при этом сохранившего человечность и доброту. И главное, что герои сами по себе положительные. А в совокупности с закрученным сюжетом – это всё и привлекает зрителей. Я всегда вспоминаю слова Василия Макаровича Шукшина, что "в жизни нет жанров". В настоящем жизненном сюжете часто присутствуют и комедийные ситуации, и драматические, и даже трагические, потому что жизнь крайне разнообразна. Вот в нашем проекте именно это и показывается. То есть, различные жанры этой картины дают многообразие и красочность, особенно в персонажах. И нам с Андреем интересно над этим работать, мы характеры своих героев уже выстроили. Но у нас появляются новые персонажи, к которым надо уже пристраиваться, которых мы оцениваем уже с точки зрения существования наших персонажей», — говорит Александр Панкратов-Чёрный, исполнитель роли Басни.

По сюжету сын Бабушкина, Христофоров, приглашает отца для консультации по делу ограбления. Тот не имеет никакого представления, кто это сделал. Появился самородок, который переплюнул Бриллианта и поставил рекорд по вскрытию. В ходе расследования выясняется, что к проведению ограбления причастна молодёжная банда. Чтобы найти преступника, Полине придётся внедриться в банду и влюбить в себя Главаря.
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Андрей Смирнов и Александр Панкратов-Чёрный вернулись к своим ролям в третьем сезоне «Динозавра» фотографии
Андрей Смирнов и Александр Панкратов-Чёрный вернулись к своим ролям в третьем сезоне «Динозавра» фотографии
Андрей Смирнов и Александр Панкратов-Чёрный вернулись к своим ролям в третьем сезоне «Динозавра» фотографии
Андрей Смирнов и Александр Панкратов-Чёрный вернулись к своим ролям в третьем сезоне «Динозавра» фотографии
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