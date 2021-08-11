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Кира Коваленко привезёт свой фильм «Разжимая кулаки» в Нью-Йорк

11 августа
2021 год

Новости кино >>
11 августа 2021
Картина Киры Коваленко «Разжимая кулаки», завоевавшая один из престижных призов Канн, включена в основную программу 59-го кинофестиваля в Нью-Йорке. Список участников смотра опубликован на сайте кинотеатра Film at Lincoln Center, в котором NIFF пройдёт с 24 сентября по 10 октября.

Кира Коваленко привезёт свой фильм «Разжимая кулаки» в Нью-Йорк

Действие российского фильма, получившего Гран-при в секции «Особый взгляд», разворачивается на территории Северной Осетии в небольшом шахтёрском городке Мизур, зажатом между отвесными скалами. Сюда перевёз свою семью Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Старший Аким уже сбежал в ближайший крупный город – Ростов – на заработки. Младший Дакко ещё не вполне осознал, чего он хочет от жизни, а средняя Ада активно строит планы побега. Она уже взрослая девушка, но отец по-прежнему хочет видеть её маленьким беззащитным ребёнком. Разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную взрослую жизнь, оказывается сложнее, чем казалось. Российскую премьеру ленты следует ожидать осенью текущего года.

Среди других участников Нью-Йоркского фестиваля — «Титан» Жюлии Дюкурно, удостоенный «Золотой пальмовой ветви», «Искушение» Пола Верховена, «Память» Апичатпонга Вирасетакула, «Худший человек на свете» Йоакима Триера, «Притворство» Ребекки Холл и лауреат «Золотого медведя» Берлинале «Неудачный трах, или Безумное порно» Раду Жуде. Фильмом открытия заявлен «Макбет» Джоэла Коэна, а закроется смотр «Параллельными матерями» Педро Альмодовара. Кроме того, в секции Centerpiece состоится премьера «Силы собаки» Джейн Кэмпион.
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