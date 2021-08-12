Исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося сценариста Уильяма Голдмана

Сегодня, 12 августа, исполнилось 90 лет со дня рождения брата писателя Джеймса Голдмана, выдающегося американского сценариста, драматурга, двукратного лауреата премии «Оскар» Уильяма Голдмана
.
Мастер родился в Чикаго 12 августа 1931 года в еврейской семье Марион и Мориса Кларенса Голдманов. Начинал свою карьеру, как писатель, но уже в 1965-м решил заняться сценариями для фильмов — первым из них стал «Маскарад
».
Самыми известными работами сценариста являются ленты «Буч Кэссиди и Санденс Кид
» с Робертом Редфордом
и Полом Ньюманом
в главных ролях и «Вся президентская рать
», где главные роли сыграли уже Редфорд и Дастин Хоффман
. За сценарии к этим картинам получил премии «Оскар». Кроме того, Голдман работал над такими лентами, как «Мотылёк
», «Стэпфордские жёны
», «Мизери
», «Исповедь невидимки
», «Чаплин
», «Мэверик
» и «Абсолютная власть
». Лично адаптировал для кино свои романы «Марафонец
», «Магия
» и «Принцесса-невеста
».
Помимо двух «Оскаров», за свою жизнь получил и другие престижные награды, включая премии BAFTA, Гильдии сценаристов США и Эдгара Аллана По. Скончался в Нью-Йорке на 88-м году 16 ноября 2018-го.
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