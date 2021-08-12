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Дайджест от 02.08.2021
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Валерия Федорович, Маруся Климова и Надежда Лумпова стали «Лимитчицами»

12 августа
2021 год

Новости кино >>
12 августа 2021
Режиссёр Ольга Доброва-Куликова приступила к съёмкам многосерийной мелодрамы «Лимитчицы», заказанной каналом «Россия». В сериале играют Валерия Федорович, Маруся Климова, Надежда Лумпова, Алексей Демидов, Михаил Евланов и Владимир Кошевой, уточняет пресс-служба телеканала.

Валерия Федорович, Маруся Климова и Надежда Лумпова стали «Лимитчицами»
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Действие мелодрамы развернётся в первой половине семидесятых. По всему Советскому Союзу строятся предприятия лёгкой промышленности. Сотни, тысячи молодых людей и девушек устремляются на работу, и среди них три подруги – Маша (Федорович), Нина (Климова) и Зоя (Лумпова). Они переезжают из деревни в новый строящийся город, где им предстоит работать на ткацкой фабрике. В их судьбах сразу происходит головокружительный поворот: девушки влюбляются в одного парня. Но счастливой избранницей Ивана (Демидов) станет только одна из них.

Съёмки «Лимитчиц» пройдут в Подмосковье. За производство отвечает «Киностудия Маркес», а за визуальную составляющую — художник-постановщик Александр Жульков, художник по костюмам Татьяна Орлова и художник по гриму Валентина Мочалина.
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Валерия Федорович, Маруся Климова и Надежда Лумпова стали «Лимитчицами» фотографии
Валерия Федорович, Маруся Климова и Надежда Лумпова стали «Лимитчицами» фотографии
Валерия Федорович, Маруся Климова и Надежда Лумпова стали «Лимитчицами» фотографии
Валерия Федорович, Маруся Климова и Надежда Лумпова стали «Лимитчицами» фотографии
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