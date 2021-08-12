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Начались съёмки «Сестёр» с Анной Котовой-Дерябиной, Линой Миримской и Ангелиной Стречиной

12 августа
2021 год

Новости кино >>
12 августа 2021
В Москве стартовали съёмки нового комедийного сериала «Сёстры» с Анной Котовой-Дерябиной, Линой Миримской и Ангелиной Стречиной в главных ролях. Согласно пресс-службе START, премьера состоится эксклюзивно в видеосервисе.

Начались съёмки «Сестёр» с Анной Котовой-Дерябиной, Линой Миримской и Ангелиной Стречиной
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«Мы смотрим на происходящее глазами трёх сестёр. Они разные, у каждой своё представление о хорошем и плохом, правильном и неправильном. Героини живут в современном сложном и изменчивом мире, в моменте перехода к "новой этике", когда старые культурные нормы ещё не ушли, а новые до конца не утверждены и их никто толком не понимает. Им предстоит управлять довольно реакционным и консервативным коллективом, состоящим исключительно из мужчин специфической рабочей профессии», — рассказывает шоураннер сериала Станислав Гунько.

Зрителей ожидает 20-серийная история трёх женщин, которые вместе вынуждены управлять автосервисом, доставшимся им в наследство после смерти отца. Когда-то он своим поведением разделил дочерей и сделал их чужими людьми. Теперь его провинциальный автобизнес должен сплотить поссорившихся сестёр. Ольге (Миримская), Маше (Котова-Дерябина) и Ирине (Стречина) предстоит руководить коллективом из сорока мужчин, попутно разрешая накопившиеся за годы противоречия. Усложняет задачу то, что сёстры максимально непохожи друг на друга: Ирина — московская бизнес-леди, selfmade woman; Ольга — непрактичная учительница из Ртищево, воздушная и не от мира сего; Маша — парикмахер из Саратова, мечтающая заработать много денег, но вынужденная жить с мужем-алкоголиком.

Начались съёмки «Сестёр» с Анной Котовой-Дерябиной, Линой Миримской и Ангелиной Стречиной
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«За внешним фасадом драмеди, лёгкого и ироничного рассказа о семейных перипетиях лежит очень глубокая мысль. Этот проект прежде всего о принятии себя, примирении с внешними и внутренними противоречиями. Мы видим Машу, Ольгу и Ирину в сложных обстоятельствах, когда они задаются вопросами: "Кто я? Что я? Где я?" Это отсылка к чеховским сёстрам, которые постоянно рефлексируют. В наших героинях может узнать себя каждая девочка, девушка, женщина. Образы сестёр не только дадут повод для размышления, но и могут вдохновить женщин идти сквозь препятствия. Наша история учит, что все трудности преодолимы, а женщины гораздо сильнее, чем они могут подумать», — говорит Анна Котова-Дерябина.

Компанию исполнительницам главных ролей составят Антон Филипенко, Николай Шрайбер, Янина Студилина, Александр Обласов, Артём Ткаченко и другие актёры. Сценарий написали Анна Розина, Андрей Дерьков и Гунько. Генеральными продюсерами выступают Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Денис Жалинский и Алексей Троцюк, продюсерами — Юрий Мирошниченко и Михаил Ткаченко. За визуальную составляющую отвечают оператор Денис Першин и художник-постановщик Алексей Никоненко.

Начались съёмки «Сестёр» с Анной Котовой-Дерябиной, Линой Миримской и Ангелиной Стречиной
фото: пресс-служба видеосервиса Start

По словам режиссёра Ильи Силаева, сценарий привлёк его живой, настоящей историей: «Юмор в нашем проекте тонкий, острый, ситуационный. В основе сериала несколько важных тем. Первая — тема семьи. Отношения у наших сестёр поначалу не складываются, но, чем больше мы проходим с героинями их путь, тем больше понимаем, что есть люди, которые поддерживают тебя и будут с тобой даже спустя много-много лет, несмотря на все разногласия. Вторая тема — женская. На первом плане у нас женские персонажи, мы показываем, какие они современные и настоящие, как героини отличаются друг от друга. Мы рассказываем истории российских женщин из разных социальных слоев».
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Начались съёмки «Сестёр» с Анной Котовой-Дерябиной, Линой Миримской и Ангелиной Стречиной фотографии
Начались съёмки «Сестёр» с Анной Котовой-Дерябиной, Линой Миримской и Ангелиной Стречиной фотографии
Начались съёмки «Сестёр» с Анной Котовой-Дерябиной, Линой Миримской и Ангелиной Стречиной фотографии
Начались съёмки «Сестёр» с Анной Котовой-Дерябиной, Линой Миримской и Ангелиной Стречиной фотографии
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