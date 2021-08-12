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Филипп Янковский отбывает наказание в трудовом лагере в трейлере фильма «Иван Денисович»

12 августа
2021 год

Новости кино >>
12 августа 2021
В сети появился первый трейлер драмы «Иван Денисович» режиссёра Глеба ПанфиловаВ круге первом») — экранизации произведения Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича».


Иван Шухов, рядовой солдат, по законам военного времени после немецкого плена оказывается в родной стране заключенным Щ-854. Среди снегов вместе с другими зеками Шухов строит будущий завод-гигант космической промышленности. Несмотря на несправедливость, голод, унижение и страх, даже в каторжном лагере Иван Денисович сохраняет удивительные свойства русского характера. Работящий и предельно честный, открытый миру, но научившийся выживать даже на краю гибели, он соединяет в себе народную мудрость и беспредельную веру в чудо. Иван Денисович отбывает последние дни из 10 лет заключения. Выйдет ли он на свободу, сбудутся ли его мечты о встрече с дочерьми, и сможет ли он остаться самим собой среди остальных политзаключенных, так по-разному проходящих испытание за колючей проволокой…

Филипп Янковский отбывает наказание в трудовом лагере в трейлере фильма «Иван Денисович»

Главные роли в картине сыграли Филипп Янковский, Инна Чурикова, Владимир Ерёмин, Артур Бесчастный, Александр Коротков, Михаил Хмуров, Сергей Карякин и другие. Текст от автора читает Леонид Ярмольник.

13 августа на 74-м международном кинофестивале в Локарно состоится мировая премьера фильма. Картину представят автор сценария и режиссер Глеб Панфилов, актеры Филипп Янковский и Инна Чурикова. Специальный показ пройдет на площади Piazza Grande.

В российский прокат «Иван Денисович» выйдет 23 сентября 2021 года.
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Филипп Янковский отбывает наказание в трудовом лагере в трейлере фильма «Иван Денисович» фотографии
Филипп Янковский отбывает наказание в трудовом лагере в трейлере фильма «Иван Денисович» фотографии
Филипп Янковский отбывает наказание в трудовом лагере в трейлере фильма «Иван Денисович» фотографии
Филипп Янковский отбывает наказание в трудовом лагере в трейлере фильма «Иван Денисович» фотографии
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