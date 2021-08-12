Филипп Янковский отбывает наказание в трудовом лагере в трейлере фильма «Иван Денисович»

В сети появился первый трейлер драмы «Иван Денисович
» режиссёра Глеба Панфилова
(«В круге первом
») — экранизации произведения Александра Солженицына
«Один день Ивана Денисовича».
Иван Шухов, рядовой солдат, по законам военного времени после немецкого плена оказывается в родной стране заключенным Щ-854. Среди снегов вместе с другими зеками Шухов строит будущий завод-гигант космической промышленности. Несмотря на несправедливость, голод, унижение и страх, даже в каторжном лагере Иван Денисович сохраняет удивительные свойства русского характера. Работящий и предельно честный, открытый миру, но научившийся выживать даже на краю гибели, он соединяет в себе народную мудрость и беспредельную веру в чудо. Иван Денисович отбывает последние дни из 10 лет заключения. Выйдет ли он на свободу, сбудутся ли его мечты о встрече с дочерьми, и сможет ли он остаться самим собой среди остальных политзаключенных, так по-разному проходящих испытание за колючей проволокой…
Главные роли в картине сыграли Филипп Янковский
, Инна Чурикова
, Владимир Ерёмин
, Артур Бесчастный
, Александр Коротков
, Михаил Хмуров
, Сергей Карякин
и другие. Текст от автора читает Леонид Ярмольник
.
13 августа на 74-м международном кинофестивале в Локарно состоится мировая премьера фильма. Картину представят автор сценария и режиссер Глеб Панфилов, актеры Филипп Янковский и Инна Чурикова. Специальный показ пройдет на площади Piazza Grande.
В российский прокат «Иван Денисович
» выйдет 23 сентября 2021 года.
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