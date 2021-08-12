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Артём Карокозян снялся в пранк-комедии «Доктор Свисток»

12 августа
2021 год

Новости кино >>
12 августа 2021
Завершена работа над первой российской пранк-комедией «Доктор Свисток» в духе комедий «Борат» и «Несносный дед». Главную роль в картине производства MEGOGO Studios исполнил Артём Карокозян. Об этом сообщает пресс-служба видеосервиса.

По сюжету Арсен из приморского Дагомыса с детства мечтал стать пластическим хирургом. Его мечта почти сбылась — он устроился в московскую клинику пластической хирургии... администратором. У Арсена не было медицинского образования, но хорошо получалось зарабатывать, выдавая китайские импланты за швейцарские или продавая пациенткам место в очереди. Всё у него было схвачено, пока у очередной звезды шоу-бизнеса «свежий тюнинг» не взорвался прямо на борту самолета. Вместе с фейковыми имплантами в клочья разлетелась и карьера Арсена – он вынужден бежать из Москвы в родной Сочи. Где, в чём он уверен, его богатый опыт позволит открыть собственную клинику и сделать этот мир лучше. Ну или, по крайней мере, больше.

Артём Карокозян снялся в пранк-комедии «Доктор Свисток»
фото: пресс-служба видеосервиса Megogo

Съёмки комедии проходили с июля по август в Сочи и Москве. Основными участниками кинопроцесса, наряду с главными героями в исполнении Ирины Безрядновой, Микаэла Джанибекяна и Мии Зарринг, стали случайные люди, которые попадали в ситуации, спровоцированные группой фильма. За постановку отвечал режиссёр Араик Оганесян. В российский прокат пранк-комедия выйдет в 2022.

«Мы видели две основные проблемы в связи со съёмками в Сочи. Первая – боялись, что пранки вызовут проблемы с "горячим" местным населением и туристами "навеселе", поэтому взяли охрану. С нами всегда были рядом казаки, но в итоге всё прошло почти без эксцессов. Ну, может только пранк с медведем, но не буду спойлерить. Вторая проблема — это то, что при бешенной популярности Артёма в Сочи его будут узнавать даже в гриме. Поэтому детально проработали образ главного героя не только внешне, но и в поведении. В итоге Артёма по голосу вычислил только один преданный фанат, а друзья, с которыми случайно столкнулись во время съёмок, не узнали и стали жертвами пранка», – рассказал креативный продюсер фильма и автор сценария Константин Трофимов.
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БоратНесносный дед

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Артём Карокозян снялся в пранк-комедии «Доктор Свисток» фотографии
Артём Карокозян снялся в пранк-комедии «Доктор Свисток» фотографии
Артём Карокозян снялся в пранк-комедии «Доктор Свисток» фотографии
Артём Карокозян снялся в пранк-комедии «Доктор Свисток» фотографии
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