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Дайджест от 02.08.2021
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«Призрака» с Фёдором Бондарчуком адаптируют для Поднебесной

12 августа
2021 год

Новости кино >>
12 августа 2021
У российского фильма «Призрак» с Фёдором Бондарчуком и Семёном Трескуновым появится ремейк в Поднебесной. Китайская киностудия Erdu Film во главе с продюсером Беном Цзи планирует приступить к работе над ним уже в этом году. Права на производство своей версии фильма компания приобрела у студий СТВ и «Водород», уточняет пресс-служба последней.

«Призрака» с Фёдором Бондарчуком адаптируют для Поднебесной
фото: кадр из фильма «Призрак»

По словам Бена Цзи, «"Призрак" – это очень воодушевляющий фильм и одновременно с этим очень развлекательный, нацеленный на массового зрителя. Несмотря на то, что история происходит в России, с русскими героями, она по своей сути очень глобальная, будет легко понята и принята китайскими зрителями. Надеюсь, что начав с "Призрака", мы и дальше будем сотрудничать со студиями "Водород" и СТВ, чьи проекты очень впечатляют. На данный момент для нас самое важное — приложить максимум усилий к совместной работе, чтобы китайский ремейк "Призрака" получился успешным как с художественной точки зрения, так и с коммерческой».

Продюсеры Сергей Сельянов, Михаил Врубель и Александр Андрющенко подписали с китайскими партнёрами меморандум о намерении принять в производстве картины непосредственное участие. Состав творческой команды, которая будет работать над фильмом, пока не разглашается. Сделка состоялась при содействии Китайско-Европейской Ассоциации кинопродюсеров Bridging The Dragon, членом которой является студия «Водород».

Сергей Сельянов
фото: пресс-служба кинокомпании «Водород»

«Компания СТВ была среди первопроходцев в отношениях с китайской киноиндустрией. Мы сотрудничали с Китаем ещё на картине "Монгол" в 2007 году. Но тогда, конечно, речь не шла о том, чтобы китайские продюсерские компании приобретали лицензии на производство ремейков отечественных картин. Это интересный опыт, надеюсь, он откроет нам новые интересные возможности», — прокомментировал Сергей Сельянов.

Оригинальную версию «Призрака» снял режиссёр Александр Войтинский, а производством занимались СТВ и «Водород». Картина вышла в прокат в марте 2015-го и получила высокие оценки зрителей.

Михаил Врубель
фото: пресс-служба кинокомпании «Водород»

«Для студии "Водород" эта сделка несёт в себе серьёзный потенциал развития дальнейших отношений с китайскими партнёрами. Мы получаем как возможность совместной работы, что является интересным новым опытом, так и серьёзные коммерческие перспективы, участвуя в создании картины, которая выйдет в китайский прокат. С нетерпением ждём, когда китайская сторона приступит к формированию творческой команды», — говорит Михаил Врубель.
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