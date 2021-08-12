Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Александра Урсуляк, Юрий Чурсин, Андрей Бурковский и Ксения Кутепова расскажут о полиамории

12 августа
2021 год

Новости кино >>
12 августа 2021
Яна Гладких приступила к съёмкам оригинального сериала онлайн-кинотеатра KION под названием Amore more, основанного на сценарии Юлии Тупикиной. Согласно пресс-службе «МТС», созданием драмеди о полиамории занимаются кинокомпании «МТС Медиа» и «Киностудия КИТ». Сериал будет эксклюзивно доступен на платформе KION в следующем году.

Александра Урсуляк, Юрий Чурсин, Андрей Бурковский и Ксения Кутепова расскажут о полиамории
фото: пресс-служба компании «МТС»

По словам режиссёра Яны Гладких, «темы данного проекта достаточно дерзкие. Это темы новых моделей отношений, в том числе полиаморных. Изживает ли себя консервативная модель семьи сегодня? Каковы образы современных женщины и мужчины? Для меня этот сериал – это манифест терпимости и принятия людей вместе с их выбором, с их ошибками и сложным путём».

Главными героями сериала являются две пары молодых людей. Холостяк Георгий ищет способ рассказать своей новой возлюбленной Алисе о том, что он любит сразу нескольких женщин, Лена же пытается вылечить своего мужа Сергея от депрессии. Казалось бы, найден идеальный вариант: Алиса заводит роман с Сергеем и принимает полиаморные ценности холостяка Георгия. Однако всё идет не по плану, ведь в любви не работают правила. Георгий вдруг понимает, что из всех женщин мира ему нужна только одна Алиса, а сердце Лены неожиданно открывается для любви не только к мужу.

Александра Урсуляк, Юрий Чурсин, Андрей Бурковский и Ксения Кутепова расскажут о полиамории
фото: пресс-служба компании «МТС»

«В обычной мелодраме любовь – это когда двое взялись за руки и ушли в закат. Настоящая жизнь начинается за титрами – именно её мы и хотели показать: как сложны и запутаны человеческие отношения, как люди ищут решения своих проблем в любви и запутываются ещё больше, как пытаются сбежать от самих себя, как называют свои ожидания любовью… Полиамория – модная тема, и, помимо ожидаемого вопроса – как управлять сложным многоугольником и как быть с ревностью, есть более существенный вопрос: а есть ли любовь в полиамории, не бегство ли это от настоящих отношений и можно ли действительно любить сразу нескольких человек», — комментирует креативный продюсер Наталья Исакова.

Это первое в России драмеди, исследующее полиаморные отношения. Создатели ответят на один из главных вопросов, волнующих аудиторию, существует ли настоящая любовь в полиамории или это всё-таки побег от ответственности и моногамных отношений. История будет гармонично сочетать комедийные и драматические составляющие, балансируя на границе жанров.

Александра Урсуляк, Юрий Чурсин, Андрей Бурковский и Ксения Кутепова расскажут о полиамории
фото: пресс-служба компании «МТС»

«Мы отбираем проекты для KION, руководствуясь принципом: "честно – смело – необычно". Amore more отвечает всем трём критериям. И ещё одному – это история о настоящей любви. Герои сериала проходят путь от полиамории до моногамии и наоборот. И каждый находит своё счастье, ведь у любви много форм», — говорит генеральный продюсер Игорь Мишин.

Основные роли исполняют Александра Урсуляк, Юрий Чурсин, Андрей Бурковский, Ксения Кутепова, Софья Ардова, Максим Диденко, Степан Девонин и сама Гладких. Оператором выступает Николай Богачёв, а художником-постановщиком — Роман Михеев.

Александра Урсуляк, Юрий Чурсин, Андрей Бурковский и Ксения Кутепова расскажут о полиамории
фото: пресс-служба компании «МТС»

Креативный продюсер «Киностудии КИТ» Мария Меленевская считает, что «это честная история, которая с юмором расскажет про современные отношения в парах. Мы вдруг оказались в дивном мире, где возможны любые варианты любви. Но как в большом магазине – чем больше выбор, тем сложнее. И ты цепляешься за что-то старое и проверенное. В отношениях точно так же – стандартный моногамный брак, открытые отношения или полиамория? Что ты хочешь по-настоящему, а что навязывает общество? И вот уже от вопросов любви мы переходим к чему-то большему. Так и наши герои пытаются разобраться не только в запутанных отношениях, но и в себе».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Алиса Хазанова закончила съёмки «Белого списка» с Алексеем Серебряковым
Завершились съемки эротического триллера «Змееносец» с Лукерьей Ильяшенко
Поиск по меткам
KIONМТС Медиа
персоны
Софья АрдоваНиколай БогачёвАндрей БурковскийЯна ГладкихСтепан ДевонинМаксим ДиденкоНаталья ИсаковаКсения КутеповаМария МеленевскаяРоман Михеев (II)Игорь МишинАлександра УрсулякЮрий Чурсин
фильмы
Amore more

фотографии >>
Александра Урсуляк, Юрий Чурсин, Андрей Бурковский и Ксения Кутепова расскажут о полиамории фотографии
Александра Урсуляк, Юрий Чурсин, Андрей Бурковский и Ксения Кутепова расскажут о полиамории фотографии
Александра Урсуляк, Юрий Чурсин, Андрей Бурковский и Ксения Кутепова расскажут о полиамории фотографии
Александра Урсуляк, Юрий Чурсин, Андрей Бурковский и Ксения Кутепова расскажут о полиамории фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Татьяна Жукова-Киртбая
9 августа ушла из жизни актриса Татьяна Жукова-Киртбая.
Игорь Регнер
8 августа ушёл из жизни актёр Игорь Регнер.
Владимир Паршев
8 августа ушёл из жизни актёр Владимир Паршев.

День рождения >>

Матлюба Алимова
Еркебулан Дайыров
Матвей Зубалевич
Александр Ляпин
Павел Новиков
Лариса Саванкова
Валерия Федорович
Людмила Шабалина
Рано Шадиева
Кэйси Аффлек
Артур Барцись
Брюс Гринвуд
Джон Дерек
Освальдо Лапорт
ЛаКит Стэнфилд
Доминик Суэйн
все родившиеся 12 августа >>

Афиша кино >>

Остров проклятых
детектив, драма, мистика, триллер, экранизация
США, 2009
Магия лунного света
комедия, мелодрама
Великобритания, США, 2014
Главный герой
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
США, 2020
Аннетт
драма, музыкальный фильм
Мексика, США, Франция, 2020
Не дыши 2
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Ночь страха. Противостояние
триллер
США, 2019
Феодосийская сказка
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2021
На последнем дыхании
криминальный фильм, мелодрама, экранизация
Франция, 1959
Отряд самоубийц: Миссия навылет
боевик, мистика, научная фантастика, приключения, фэнтези, экранизация
США, 2021
Мулан. Новая легенда
боевик, драма, приключения, семейное кино
Китай, 2020
Заклинание джинна
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Незваные детки
комедия
Франция, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен