Александра Урсуляк, Юрий Чурсин, Андрей Бурковский и Ксения Кутепова расскажут о полиамории

Яна Гладких приступила к съёмкам оригинального сериала онлайн-кинотеатра KION под названием Amore more, основанного на сценарии Юлии Тупикиной. Согласно пресс-службе «МТС», созданием драмеди о полиамории занимаются кинокомпании «МТС Медиа» и «Киностудия КИТ». Сериал будет эксклюзивно доступен на платформе KION в следующем году.
фото: пресс-служба компании «МТС»
По словам режиссёра Яны Гладких, «темы данного проекта достаточно дерзкие. Это темы новых моделей отношений, в том числе полиаморных. Изживает ли себя консервативная модель семьи сегодня? Каковы образы современных женщины и мужчины? Для меня этот сериал – это манифест терпимости и принятия людей вместе с их выбором, с их ошибками и сложным путём».
Главными героями сериала являются две пары молодых людей. Холостяк Георгий ищет способ рассказать своей новой возлюбленной Алисе о том, что он любит сразу нескольких женщин, Лена же пытается вылечить своего мужа Сергея от депрессии. Казалось бы, найден идеальный вариант: Алиса заводит роман с Сергеем и принимает полиаморные ценности холостяка Георгия. Однако всё идет не по плану, ведь в любви не работают правила. Георгий вдруг понимает, что из всех женщин мира ему нужна только одна Алиса, а сердце Лены неожиданно открывается для любви не только к мужу.
фото: пресс-служба компании «МТС»
«В обычной мелодраме любовь – это когда двое взялись за руки и ушли в закат. Настоящая жизнь начинается за титрами – именно её мы и хотели показать: как сложны и запутаны человеческие отношения, как люди ищут решения своих проблем в любви и запутываются ещё больше, как пытаются сбежать от самих себя, как называют свои ожидания любовью… Полиамория – модная тема, и, помимо ожидаемого вопроса – как управлять сложным многоугольником и как быть с ревностью, есть более существенный вопрос: а есть ли любовь в полиамории, не бегство ли это от настоящих отношений и можно ли действительно любить сразу нескольких человек», — комментирует креативный продюсер Наталья Исакова.
Это первое в России драмеди, исследующее полиаморные отношения. Создатели ответят на один из главных вопросов, волнующих аудиторию, существует ли настоящая любовь в полиамории или это всё-таки побег от ответственности и моногамных отношений. История будет гармонично сочетать комедийные и драматические составляющие, балансируя на границе жанров.
фото: пресс-служба компании «МТС»
«Мы отбираем проекты для KION, руководствуясь принципом: "честно – смело – необычно". Amore more отвечает всем трём критериям. И ещё одному – это история о настоящей любви. Герои сериала проходят путь от полиамории до моногамии и наоборот. И каждый находит своё счастье, ведь у любви много форм», — говорит генеральный продюсер Игорь Мишин.
Креативный продюсер «Киностудии КИТ» Мария Меленевская считает, что «это честная история, которая с юмором расскажет про современные отношения в парах. Мы вдруг оказались в дивном мире, где возможны любые варианты любви. Но как в большом магазине – чем больше выбор, тем сложнее. И ты цепляешься за что-то старое и проверенное. В отношениях точно так же – стандартный моногамный брак, открытые отношения или полиамория? Что ты хочешь по-настоящему, а что навязывает общество? И вот уже от вопросов любви мы переходим к чему-то большему. Так и наши герои пытаются разобраться не только в запутанных отношениях, но и в себе».
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