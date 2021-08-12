Институт развития интернета определил победителей конкурса на создание молодёжного контента

Наблюдательный совет конкурсного отбора Института развития интернета утвердил 48 победителей третьей сессии конкурса на создание молодёжного контента. Проекты отобраны из 412 заявок и будут профинансированы на сумму почти 575 млн рублей в рамках реализации национального проекта «Культура», уточняет пресс-служба ИРИ.
фото: пресс-служба ИРИ
«В число победителей вошли проекты социально-общественной тематики, а также посвящённые проблемам молодёжи, науке, экологии, культуре, истории, туризму. В этот раз не очень много художественных сериальных проектов, но это обусловлено короткими сроками, отведёнными на производство», — сказал генеральный директор ИРИ Антон Ключкин, подчеркнув при этом тематическое разнообразие заявок. В частности, сразу два сериальных проекта-победителя посвящены борьбе с предрассудками и сексизмом. Это продолжение российского комедийного сериала о киберспорте «Изи катка», первый сезон которого был поддержан ИРИ в 2020-м. Также поддержан ситком «Саня, газуй!» на тему гендерных стереотипов и профессиональной реализации. Он рассказывает о девушке Саше, которая устраивается работать в провинциальный автосервис на юге России.
Среди исторических проектов — «Зов правды» об искажении российской истории в популярных компьютерных играх военной тематики, мультиформатный проект «Бессмертный дивизион. Последний поход» о боевом пути и героической гибели десяти подводных лодок Балтийского флота во времена Великой Отечественной войны, короткометражная лента «Маршал Жуков. История одной деревни» о детстве и юношестве легендарного советского военачальника и реалити-шоу «Форт Rus», участники которого будут проходить квесты в известных российских фортах, решать загадки и задачи, связанные с их военной историей.
фото: кадр из сериала «Изи катка»
О науке молодёжи поведают анимационные сериалы: «Как я изменил мир!» о жизни великих русских учёных и исследователей Софьи Ковалевской, Николая Жуковского, Александра Попова и Ивана Павлова, а также «МультиКосмос», посвящённый знаменитым личностям в российской космонавтике. Повысить уровень доступности Сети призваны «Интернет — место для всех», предполагающий создание специального аккаунта в TikTok, адаптированного для людей с нарушениями зрения, и цикл видеороликов «Я тебя понимаю», посвящённых изучению жестового языка. Победителями также стали цикл видеофильмов «Стартапы Российской империи» о зарождении, развитии и нынешнем состоянии известных русских ремёсел, вторая часть видеоальманаха «Вы из будущего» о новых разработках в сфере кино, музыки, литературы и о том, как изменятся эти сферы через пять-шесть лет, серия подкастов «Кругосветка со Смешариками. Путешествия по России», гастро-тревел-шоу «Есть в России», серия роликов по финансовой грамотности для TikTok «Кэш флоу» и профориентирующее игровое шоу с популярными тиктокерами «Горячий кандидат».
В 2021-м ИРИ провёл три сессии конкурсного отбора, на которые поступило почти 1,4 тыс. заявок, из них допущено до конкурса 1186. Ожидается, что до конца года будет реализовано порядка 150 интернет-проектов.
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