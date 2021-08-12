Институт развития интернета определил победителей конкурса на создание молодёжного контента

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Александра Урсуляк, Юрий Чурсин, Андрей Бурковский и Ксения Кутепова расскажут о полиамории

12 августа

«Призрака» с Фёдором Бондарчуком адаптируют для Поднебесной

Права на китайский ремейк фильма приобрела киностудия Erdu Film во главе с продюсером Беном Цзи