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Институт развития интернета определил победителей конкурса на создание молодёжного контента

12 августа
2021 год

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12 августа 2021
Наблюдательный совет конкурсного отбора Института развития интернета утвердил 48 победителей третьей сессии конкурса на создание молодёжного контента. Проекты отобраны из 412 заявок и будут профинансированы на сумму почти 575 млн рублей в рамках реализации национального проекта «Культура», уточняет пресс-служба ИРИ.

Институт развития интернета определил победителей конкурса на создание молодёжного контента
фото: пресс-служба ИРИ

«В число победителей вошли проекты социально-общественной тематики, а также посвящённые проблемам молодёжи, науке, экологии, культуре, истории, туризму. В этот раз не очень много художественных сериальных проектов, но это обусловлено короткими сроками, отведёнными на производство», — сказал генеральный директор ИРИ Антон Ключкин, подчеркнув при этом тематическое разнообразие заявок. В частности, сразу два сериальных проекта-победителя посвящены борьбе с предрассудками и сексизмом. Это продолжение российского комедийного сериала о киберспорте «Изи катка», первый сезон которого был поддержан ИРИ в 2020-м. Также поддержан ситком «Саня, газуй!» на тему гендерных стереотипов и профессиональной реализации. Он рассказывает о девушке Саше, которая устраивается работать в провинциальный автосервис на юге России.

Среди исторических проектов — «Зов правды» об искажении российской истории в популярных компьютерных играх военной тематики, мультиформатный проект «Бессмертный дивизион. Последний поход» о боевом пути и героической гибели десяти подводных лодок Балтийского флота во времена Великой Отечественной войны, короткометражная лента «Маршал Жуков. История одной деревни» о детстве и юношестве легендарного советского военачальника и реалити-шоу «Форт Rus», участники которого будут проходить квесты в известных российских фортах, решать загадки и задачи, связанные с их военной историей.

Институт развития интернета определил победителей конкурса на создание молодёжного контента
фото: кадр из сериала «Изи катка»

О науке молодёжи поведают анимационные сериалы: «Как я изменил мир!» о жизни великих русских учёных и исследователей Софьи Ковалевской, Николая Жуковского, Александра Попова и Ивана Павлова, а также «МультиКосмос», посвящённый знаменитым личностям в российской космонавтике. Повысить уровень доступности Сети призваны «Интернет — место для всех», предполагающий создание специального аккаунта в TikTok, адаптированного для людей с нарушениями зрения, и цикл видеороликов «Я тебя понимаю», посвящённых изучению жестового языка. Победителями также стали цикл видеофильмов «Стартапы Российской империи» о зарождении, развитии и нынешнем состоянии известных русских ремёсел, вторая часть видеоальманаха «Вы из будущего» о новых разработках в сфере кино, музыки, литературы и о том, как изменятся эти сферы через пять-шесть лет, серия подкастов «Кругосветка со Смешариками. Путешествия по России», гастро-тревел-шоу «Есть в России», серия роликов по финансовой грамотности для TikTok «Кэш флоу» и профориентирующее игровое шоу с популярными тиктокерами «Горячий кандидат».

В 2021-м ИРИ провёл три сессии конкурсного отбора, на которые поступило почти 1,4 тыс. заявок, из них допущено до конкурса 1186. Ожидается, что до конца года будет реализовано порядка 150 интернет-проектов.
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