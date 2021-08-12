Жану Дюжардену дали молодого напарника в эксклюзивном трейлере фильма «Агент 117: Из Африки с любовью»

Кино-Театр.Ру
предлагает вашему вниманию эксклюзивный трейлер французской шпионской комедии Николя Бедо
«Агент 117: Из Африки с любовью
».
В продолжении фильмов Мишеля Хазанавичуса
«Агент OSS 117: Каир — гнездо шпионов
» и «Агент 117: Миссия в Рио
», вышедших в нулевые, события развернутся в 1981 году. По сюжету агент 117 отправляется в Кению, чтобы помочь вождю подавить повстанцев. Для выполнения этой опасной и сложной миссии он должен объединиться с молодым коллегой, очень многообещающим агентом 1001.
Жан Дюжарден
вернулся к роли агента 117, а его молодым напарником стал Пьер Нине
. Компанию им в картине составят Фату Ндьяй
, Владимир Йорданофф
, Наташа Линдингер
, Рикки Трибор
и другие актёры.
Картина «Агент 117: Из Африки с любовью» выйдет в российский прокат 7 октября.
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