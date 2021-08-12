Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Жану Дюжардену дали молодого напарника в эксклюзивном трейлере фильма «Агент 117: Из Африки с любовью»

12 августа
2021 год

Новости кино >>
12 августа 2021
Кино-Театр.Ру предлагает вашему вниманию эксклюзивный трейлер французской шпионской комедии Николя Бедо «Агент 117: Из Африки с любовью».



В продолжении фильмов Мишеля Хазанавичуса «Агент OSS 117: Каир — гнездо шпионов» и «Агент 117: Миссия в Рио», вышедших в нулевые, события развернутся в 1981 году. По сюжету агент 117 отправляется в Кению, чтобы помочь вождю подавить повстанцев. Для выполнения этой опасной и сложной миссии он должен объединиться с молодым коллегой, очень многообещающим агентом 1001.

Жану Дюжардену дали молодого напарника в эксклюзивном трейлере фильма «Агент 117: Из Африки с любовью»

Жан Дюжарден вернулся к роли агента 117, а его молодым напарником стал Пьер Нине. Компанию им в картине составят Фату Ндьяй, Владимир Йорданофф, Наташа Линдингер, Рикки Трибор и другие актёры.

Картина «Агент 117: Из Африки с любовью» выйдет в российский прокат 7 октября.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Жан Дюжарден: «Мне часто приходилось играть мечтательных дурачков»
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Николя БедоЖан ДюжарденВладимир ЙорданоффНаташа ЛиндингерФату НдьяйПьер НинеРикки ТриборМишель Хазанавичус
фильмы
Агент 117: Из Африки с любовьюАгент 117: Миссия в РиоАгент OSS 117: Каир - гнездо шпионов

анонс

Скорбим

Татьяна Жукова-Киртбая
9 августа ушла из жизни актриса Татьяна Жукова-Киртбая.
Игорь Регнер
8 августа ушёл из жизни актёр Игорь Регнер.
Владимир Паршев
8 августа ушёл из жизни актёр Владимир Паршев.

День рождения >>

Матлюба Алимова
Еркебулан Дайыров
Матвей Зубалевич
Александр Ляпин
Павел Новиков
Лариса Саванкова
Валерия Федорович
Людмила Шабалина
Рано Шадиева
Кэйси Аффлек
Артур Барцись
Брюс Гринвуд
Джон Дерек
Освальдо Лапорт
ЛаКит Стэнфилд
Доминик Суэйн
все родившиеся 12 августа >>

Афиша кино >>

Остров проклятых
детектив, драма, мистика, триллер, экранизация
США, 2009
Магия лунного света
комедия, мелодрама
Великобритания, США, 2014
Главный герой
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
США, 2020
Аннетт
драма, музыкальный фильм
Мексика, США, Франция, 2020
Не дыши 2
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Ночь страха. Противостояние
триллер
США, 2019
Феодосийская сказка
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2021
На последнем дыхании
криминальный фильм, мелодрама, экранизация
Франция, 1959
Отряд самоубийц: Миссия навылет
боевик, мистика, научная фантастика, приключения, фэнтези, экранизация
США, 2021
Мулан. Новая легенда
боевик, драма, приключения, семейное кино
Китай, 2020
Заклинание джинна
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Незваные детки
комедия
Франция, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен