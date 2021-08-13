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Дайджест от 02.08.2021
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Объявлены внеконкурсная программа и жюри 19-го фестиваля кино и театра «Амурская осень»

13 августа
2021 год

Новости кино >>
13 августа 2021
Стали известны первые подробности о программе и жюри 19-го Российского фестиваля кино и театра «Амурская осень», который пройдёт в Благовещенске Амурской области c 12 по 19 сентября с соблюдением всех требований по эпидемиологической безопасности. Президентом и основателем смотра является продюсер Сергей Новожилов, фестивальным директором — директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова, а программным директором — сценарист и продюсер Александра Жукова, уточняет пресс-служба «Амурской осени».

Объявлены внеконкурсная программа и жюри 19-го фестиваля кино и театра «Амурская осень»
фото: пресс-служба фестиваля

В полнометражном конкурсе примут участие 13 премьерных фильмов, в короткометражном конкурсе – 28 фильмов, среди них 20 премьер, а в театральном конкурсе публике представят 12 спектаклей. Как и в прошлом году, Гран-При смотра будет иметь денежный эквивалент. Гран-При имени Валерия Приёмыхова в полнометражном конкурсе – 150 тысяч рублей, Гран-При в короткометражном конкурсе – 50 тысяч.

Председателем театрального жюри в этом году выступит режиссёр и драматург Николай Коляда. В оценке антреприз ему помогут режиссёр Михаил Левитин-младший, актрисы Елена Валюшкина, Наталья Павленкова и актёр Анатолий Гущин. Жюри полнометражных фильмов возглавит Андрей Соколов. Членами жюри назначены продюсер Денис Ковалевский, актёр Юрий Миронцев, продюсер, актриса Юлия Соболевская и киновед Вячеслав Шмыров. Председателем Жюри конкурса короткометражных фильмов станет продюсер Фёдор Попов. Вместе с ним будут работать актёр Антон Сёмкин и кинокритик Дмитрий Савельев.

Объявлены внеконкурсная программа и жюри 19-го фестиваля кино и театра «Амурская осень»
фото: Макс Милиан

В этом году, в ноябре, большая панорама «Эхо "Амурской Осени". Избранное» пройдёт на одной из главных площадок Екатеринбурга – в Ельцин-Центре. Кроме того, в рамках работы фестиваля пройдут внеконкурсные программы и специальные показы, ретроспективы и панорамы кино разных стран. В этом году, и это уже становится традицией, на фестивале будет представлено японское современное кино.

Отдельным фестивальным событием фестиваля станет панорама современного казахского кино. В панораме будет показан фильм-участник Венецианского фестиваля прошлого года «Жёлтая кошка» Адильхана Ержанова. В программе также чёрная комедия Ернара Нургалиева «Жаным, ты не поверишь!», зрительская мелодрама Канагата Мустафина «16 девушек» и другие фильмы. В рамках «Амурской Осени» пройдут специальные показы нового современного кино, в их числе – премьерный показ «КАРАнтина» Дианы Ринго, режиссёрский дебют Александра Балуева «Отель» и международный альманах «Пограничное состояние».

Объявлены внеконкурсная программа и жюри 19-го фестиваля кино и театра «Амурская осень»
фото: кадр из фильма «Пограничное состояние»

К 200-летней годовщине со дня рождения великого русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского приурочена программа экранизаций его произведений, в которую включены грузинско-итальянская «Кроткая» Автандила Варсимашвили с участием Нино Тархан-Моурави и Льва Дурова, чьи копии, кроме одной, погибли при пожаре на студии, «Белые ночи» Андрея Богатырева в чёрно-белой стилистике и с рок-композициями, «Чужая жена и муж под кроватью» Виталия Мельникова и другие фильмы. Специальным событием станет выставка и показы фильмов, приуроченные к 130-летию со дня рождения Михаила Булгакова при поддержке музея-театра «Булгаковский дом». В связи с 85-летием студии «Союзмультфильм» в рамках фестиваля пройдут показы анимации. Кроме того, будет внеконкурсная программа документального кино от московского Центрального Дома кинематографистов.

Среди экспозиций этого года будут представлены выставки художника и скульптора Игоря Хамраева, выставка японской графики и выставка благовещенского художника Александра Тихомирова. В рамках фестиваля пройдут концерты и вечера памяти, в том числе 13 сентября состоится вечер памяти художественного руководителя и основателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского.


Уже стали традицией ежевечерние встречи «Персона дня» в фестивальном шатре. Зрители и участники смогут задать интересующие вопросы известным российским кинематографистам. Кроме того, одним из событий фестиваля станет ледовое шоу с участием известных фигуристов и гостей фестиваля. Среди гостей и участников фестиваля заявлены Ольга Волкова, Олеся Железняк, Дарья Мороз, Нина Усатова, Зинаида Кириенко, Юлия Меньшова, Гела Месхи, Борис Хвошнянский, Ирина Лачина, Сергей Колесников, Андрей Носков, Максим Аверин, Анна Якунина, Анна Старшенбаум, Николай Добрынин, Дмитрий Миллер, Артур Ваха, Евгений Пронин, Глафира Тарханова, Пётр Красилов, Екатерина Семёнова, Сергей Сотников, Петар Зекавица, Евгений Банифатов, Любовь Руденко, Семён Стругачёв, Иван Жидков, Евгения Лоза, Эдуард Флёров, Оксана Сташенко, Наталья Громушкина, Анатолий Руденко и Полина Райкина.

В 2021 году фестиваль посвящён Году науки и инновационным технологиям. Смотр проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства иностранных дел РФ, правительства Амурской области, администрации Благовещенска и Российского Фонда культуры. Информационным спонсором выступает Кино-Театр.Ру.
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