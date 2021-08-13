Объявлены внеконкурсная программа и жюри 19-го фестиваля кино и театра «Амурская осень»

Стали известны первые подробности о программе и жюри 19-го Российского фестиваля кино и театра «Амурская осень», который пройдёт в Благовещенске Амурской области c 12 по 19 сентября с соблюдением всех требований по эпидемиологической безопасности. Президентом и основателем смотра является продюсер Сергей Новожилов, фестивальным директором — директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова, а программным директором — сценарист и продюсер Александра Жукова, уточняет пресс-служба «Амурской осени».
фото: пресс-служба фестиваля
В полнометражном конкурсе примут участие 13 премьерных фильмов, в короткометражном конкурсе – 28 фильмов, среди них 20 премьер, а в театральном конкурсе публике представят 12 спектаклей. Как и в прошлом году, Гран-При смотра будет иметь денежный эквивалент. Гран-При имени Валерия Приёмыхова в полнометражном конкурсе – 150 тысяч рублей, Гран-При в короткометражном конкурсе – 50 тысяч.
В этом году, в ноябре, большая панорама «Эхо "Амурской Осени". Избранное» пройдёт на одной из главных площадок Екатеринбурга – в Ельцин-Центре. Кроме того, в рамках работы фестиваля пройдут внеконкурсные программы и специальные показы, ретроспективы и панорамы кино разных стран. В этом году, и это уже становится традицией, на фестивале будет представлено японское современное кино.
К 200-летней годовщине со дня рождения великого русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского приурочена программа экранизаций его произведений, в которую включены грузинско-итальянская «Кроткая» Автандила Варсимашвили с участием Нино Тархан-Моурави и Льва Дурова, чьи копии, кроме одной, погибли при пожаре на студии, «Белые ночи» Андрея Богатырева в чёрно-белой стилистике и с рок-композициями, «Чужая жена и муж под кроватью» Виталия Мельникова и другие фильмы. Специальным событием станет выставка и показы фильмов, приуроченные к 130-летию со дня рождения Михаила Булгакова при поддержке музея-театра «Булгаковский дом». В связи с 85-летием студии «Союзмультфильм» в рамках фестиваля пройдут показы анимации. Кроме того, будет внеконкурсная программа документального кино от московского Центрального Дома кинематографистов.
Среди экспозиций этого года будут представлены выставки художника и скульптора Игоря Хамраева, выставка японской графики и выставка благовещенского художника Александра Тихомирова. В рамках фестиваля пройдут концерты и вечера памяти, в том числе 13 сентября состоится вечер памяти художественного руководителя и основателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского.
В 2021 году фестиваль посвящён Году науки и инновационным технологиям. Смотр проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства иностранных дел РФ, правительства Амурской области, администрации Благовещенска и Российского Фонда культуры. Информационным спонсором выступает Кино-Театр.Ру.
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