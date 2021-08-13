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Смотр Strelka Film Festival откроется фильмом Пола Верховена «Искушение»

13 августа
2021 год

Новости кино >>
13 августа 2021
С 22 по 29 августа при поддержке онлайн-кинотеатра KION состоится шестой ежегодный кинофестиваль Strelka Film Festival. Согласно пресс-службе Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», показ фильмов-победителей и участников 74-го Каннского кинофестиваля и фестиваля «Сандэнс», отобранных кинокритиком Стасом Тыркиным, традиционно пройдёт во дворе института.

Смотр Strelka Film Festival откроется фильмом Пола Верховена «Искушение»
фото: пресс-служба Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка»

По словам программного директора фестиваля Стаса Тыркина, «акцент программы этого года сделан на главных фильмах совсем недавно завершившегося Каннского фестиваля — его самой престижной, наградной, конкурсной части. Безусловно, новые фильмы Пола Верховена, Асгара Фархади, Апичатпонга Вирасетакула, Брюно Дюмона, Рюсукэ Хамагути ожидаются сегодня с наибольшим градусом нетерпения. Мы гордимся тем, что именно фестиваль на "Стрелке" впервые познакомит нашего зрителя с главными фильмами сезона в серии захватывающих российских премьер, о которых мы будем вспоминать целый год».

Фестиваль откроется 22 августа «Искушением» Пола Верховена, а фильм закрытия организаторы смотра объявят дополнительно. В программу также включены «Герой» Асгара Фархади, «Коса» Игоря Волошина, «Криптополис» Дэша Шоу, «Пингвины моей мамы» Натальи Мещаниновой, «Память» Апичатпонга Вирасетакула, «Суперзвезда» Брюно Дюмона, «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути и «Мазершмакерс» Ленни и Харпо Гитов.
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