«БоксБалет» и «Хозяйка медной горы» номинированы на премию «Икар»

Объявлены номинанты VII Национальной анимационной премии «Икар»
, чья церемония вручения состоится в кинотеатре «Художественный» 9 сентября в 19:00. Об этом сообщает пресс-служба «Икара».
Среди короткометражек на победу претендуют ленты «БоксБалет
» Антона Дьякова, «Хозяйка медной горы
» Дмитрия Геллера
, «Ба» Светланы Филипповой, «Дылда» Анастасии Жакулиной и «Пожарник» Юлии Ароновой. В полнометражной секции заявлены «Детский альбом», созданный командой режиссёров (Оксана Черкасова
, Игорь Волчек
, Ирина Марголина
, Александр Ленкин
, Алёна Томилова, Борис Коршунов, Татьяна Мусалямова, Евгения Хазиханова, Елена Петкевич, Наталья Чернышёва, Евгений Надточей, Юлия Иванова, Наталья Рысс), «Книга моря
» Алексея Вахрушева
и «Нос, или Заговор "не таких"
» Андрея Хржановского
.
Звание лучшего стартапа могут получить «ДиноСити
» Александра Колесника, «Лекс и Плу. Космические таксисты
», чьим ведущим режиссёром выступил Алексей Минченок
, «Кидz!» Рината Газизова
, «Ася и Вася» Полины Никифоровой и «Мой друг с Тау Кита» Наиля Мубинова. Среди эпизодов номинированы «Колыбельная» из «Зебры в клеточку
», «Лошадь» из «Поросёнка
», «Рок-опера и что-то ещё» из «Смешариков
», «Версаль» из «Бодо. Путешествий» и «Кто как спит» из сериала «Пластилинки. Зверушки». В категории «Дело» представлены рекламный ролик Jazz Friends Community в постановке Константина Бронзита
, клипы «Бодо. Бороду найду» Романа Казакова и «Букет из салюта» Алексея Будовского
, а также социальные ролики «Как читать медиа» Леонида Шмелькова
и «Пандемия» Полины Кампиони.
Стать режиссёром года есть шанс у Юлии Ароновой, Дмитрия Геллера, Антона Дьякова, Светланы Филипповой и Андрея Хржановского. Среди сценаристов номинированы Юрий Арабов
, Андрей Хржановский («Нос, или Заговор "не таких"»), Владимир Геллер («Хозяйка медной горы»), Антон Дьяков, Андрей Васильев («БоксБалет»), Андрей Кузнецов
(«Заговор») и Светлана Филиппова («Ба»). За музыку наградой отметят Сергея Васильева
, Марину Ланда
(«Смешарики. Рок-опера и что-то ещё»), Алексея Просвирнина
(«Мой галактический двойник Галактион
»), Льва Слепнера («Пожарник») и Михала Яцашека («Начало света»).
В актёрскую номинацию попали Сергей Безруков
(«Кораблик, который хотел летать»), Светлана Крючкова
(«Ба»), Майкл Безыменский («Бодо. Путешествия») и Андрей Хржановский («Нос, или Заговор "не таких"»). В категорию «Персонаж» вошли Коза («Городская коза
»), Боксёр и Балерина («БоксБалет»), Пишто («День рождения Пишто») и Пожарник («Пожарник»). Кроме того, стали известны некоторые лауреаты премии «Икар-2021». Продюсером года назван Илья Попов
, а почётные награды «Мастер» вручат Геннадию Гладкову
и Юрию Энтину
.
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