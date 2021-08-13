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«БоксБалет» и «Хозяйка медной горы» номинированы на премию «Икар»

13 августа
2021 год

Новости кино >>
13 августа 2021
Объявлены номинанты VII Национальной анимационной премии «Икар», чья церемония вручения состоится в кинотеатре «Художественный» 9 сентября в 19:00. Об этом сообщает пресс-служба «Икара».

«БоксБалет» и «Хозяйка медной горы» номинированы на премию «Икар»
фото: facebook.com

Среди короткометражек на победу претендуют ленты «БоксБалет» Антона Дьякова, «Хозяйка медной горы» Дмитрия Геллера, «Ба» Светланы Филипповой, «Дылда» Анастасии Жакулиной и «Пожарник» Юлии Ароновой. В полнометражной секции заявлены «Детский альбом», созданный командой режиссёров (Оксана Черкасова, Игорь Волчек, Ирина Марголина, Александр Ленкин, Алёна Томилова, Борис Коршунов, Татьяна Мусалямова, Евгения Хазиханова, Елена Петкевич, Наталья Чернышёва, Евгений Надточей, Юлия Иванова, Наталья Рысс), «Книга моря» Алексея Вахрушева и «Нос, или Заговор "не таких"» Андрея Хржановского.

Звание лучшего стартапа могут получить «ДиноСити» Александра Колесника, «Лекс и Плу. Космические таксисты», чьим ведущим режиссёром выступил Алексей Минченок, «Кидz!» Рината Газизова, «Ася и Вася» Полины Никифоровой и «Мой друг с Тау Кита» Наиля Мубинова. Среди эпизодов номинированы «Колыбельная» из «Зебры в клеточку», «Лошадь» из «Поросёнка», «Рок-опера и что-то ещё» из «Смешариков», «Версаль» из «Бодо. Путешествий» и «Кто как спит» из сериала «Пластилинки. Зверушки». В категории «Дело» представлены рекламный ролик Jazz Friends Community в постановке Константина Бронзита, клипы «Бодо. Бороду найду» Романа Казакова и «Букет из салюта» Алексея Будовского, а также социальные ролики «Как читать медиа» Леонида Шмелькова и «Пандемия» Полины Кампиони.


Стать режиссёром года есть шанс у Юлии Ароновой, Дмитрия Геллера, Антона Дьякова, Светланы Филипповой и Андрея Хржановского. Среди сценаристов номинированы Юрий Арабов, Андрей Хржановский («Нос, или Заговор "не таких"»), Владимир Геллер («Хозяйка медной горы»), Антон Дьяков, Андрей Васильев («БоксБалет»), Андрей Кузнецов («Заговор») и Светлана Филиппова («Ба»). За музыку наградой отметят Сергея Васильева, Марину Ланда («Смешарики. Рок-опера и что-то ещё»), Алексея ПросвирнинаМой галактический двойник Галактион»), Льва Слепнера («Пожарник») и Михала Яцашека («Начало света»).

В актёрскую номинацию попали Сергей Безруков («Кораблик, который хотел летать»), Светлана Крючкова («Ба»), Майкл Безыменский («Бодо. Путешествия») и Андрей Хржановский («Нос, или Заговор "не таких"»). В категорию «Персонаж» вошли Коза («Городская коза»), Боксёр и Балерина («БоксБалет»), Пишто («День рождения Пишто») и Пожарник («Пожарник»). Кроме того, стали известны некоторые лауреаты премии «Икар-2021». Продюсером года назван Илья Попов, а почётные награды «Мастер» вручат Геннадию Гладкову и Юрию Энтину.
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фильмы
БоксБалетГородская козаДетский альбомДиноСитиЗебра в клеточкуКнига моряЛекс и Плу. Космические таксистыМой галактический двойник ГалактионНос, или Заговор "не таких"ПоросёнокСмешарикиХозяйка медной горы

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