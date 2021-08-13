Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Дайджест от 02.08.2021
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В честь 50-летия БАМа запущен конкурс сценарных идей веб-сериалов

13 августа
2021 год

Новости кино >>
13 августа 2021
Международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest совместно с РЖД запустил конкурс сценарных идей веб-сериалов, посвящённых 50-летию Байкало-амурской магистрали. Согласно пресс-службе смотра, призовой фонд составит 500 тысяч рублей.

В честь 50-летия БАМа запущен конкурс сценарных идей веб-сериалов
фото: tass.ru

Конкурс пройдёт в два этапа – из всех присланных работ будут определены проекты, вышедшие в финал, а после их доработки проведут второй этап. Победитель, помимо денежного приза, получит полное финансирование на производство проекта. К участию в конкурсе принимаются сценарные заявки игровых веб-сериалов.

БАМ является одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире, её протяжённость составляет более четырёх тысяч километров от озера Байкал до реки Амур и портов Тихого океана. В его строительстве принимали участие более двух миллионов человек. В 2024-м будет отмечаться 50-летие с начала строительства БАМа.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Дочь коммуниста» получила главный приз Третьего фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest
Кино-Театр.Ру отметил 15-летие на фестивале Realist Web Fest
Объявлена программа Нижегородского питчинга дебютантов
Поиск по меткам
Realist Web Fest

анонс

Деконструкция «Гроздья гнева»

Скорбим

Тарсизио Мейра
12 августа ушёл из жизни бразильский актёр Тарсизио Мейра.
Татьяна Жукова-Киртбая
9 августа ушла из жизни актриса Татьяна Жукова-Киртбая.

День рождения >>

Юрий Батурин
Татьяна Бедова
Владимир Вдовиченков
Тамара Макарова
Андрей Соколов
Анна Терехова
Андрей Федорцов
Борис Чирков
Илья Шакунов
Мориц Бляйбтрой
Кшиштоф Кольбергер
Лоренцо Креспи
Хайке Макач
Марселлу Новаес
Кася Смутняк
Катажина Херман
все родившиеся 13 августа >>

Афиша кино >>

Остров проклятых
детектив, драма, мистика, триллер, экранизация
США, 2009
Магия лунного света
комедия, мелодрама
Великобритания, США, 2014
Главный герой
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
США, 2020
Аннетт
драма, музыкальный фильм
Мексика, США, Франция, 2020
Не дыши 2
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Ночь страха. Противостояние
триллер
США, 2019
Феодосийская сказка
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен