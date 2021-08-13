В честь 50-летия БАМа запущен конкурс сценарных идей веб-сериалов

Международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest
совместно с РЖД запустил конкурс сценарных идей веб-сериалов, посвящённых 50-летию Байкало-амурской магистрали. Согласно пресс-службе смотра, призовой фонд составит 500 тысяч рублей.
Конкурс пройдёт в два этапа – из всех присланных работ будут определены проекты, вышедшие в финал, а после их доработки проведут второй этап. Победитель, помимо денежного приза, получит полное финансирование на производство проекта. К участию в конкурсе принимаются
сценарные заявки игровых веб-сериалов.
БАМ является одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире, её протяжённость составляет более четырёх тысяч километров от озера Байкал до реки Амур и портов Тихого океана. В его строительстве принимали участие более двух миллионов человек. В 2024-м будет отмечаться 50-летие с начала строительства БАМа.
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