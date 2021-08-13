Обри Плаза отправляется в книжный тур с писателем-алкоголиком Майклом Кейном в трейлере «Бестселлера»

Кино-Театр.Ру
представляет вашему вниманию эксклюзивный трейлер британско-канадского фильма Лины Росслер «Бестселлер
».
По сюжету картины молодая издательница отправляется в тур по всей стране, чтобы спасти свой книжный бизнес. С собой девушка приглашает успешного в прошлом писателя, который давно похоронил свой талант в бутылке. Заинтересовать молодёжь книгами — задача не из простых, но это ещё полбеды. Обуздать невыносимый нрав беспробудного пьяницы и капризного гения — вот настоящий вызов.
Главные роли в фильме исполнили Обри Плаза
и Майкл Кейн
. Компанию им составили Кэри Элвис
, Скотт Спидмэн
, Эллен Вонг
и Вероника Феррес
.
Премьера «Бестселлера», который выйдет скоро в российский прокат, состоялась в этом году на Берлинале.
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