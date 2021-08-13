Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Обри Плаза отправляется в книжный тур с писателем-алкоголиком Майклом Кейном в трейлере «Бестселлера»

13 августа
2021 год

Новости кино >>
13 августа 2021
Кино-Театр.Ру представляет вашему вниманию эксклюзивный трейлер британско-канадского фильма Лины Росслер «Бестселлер».



По сюжету картины молодая издательница отправляется в тур по всей стране, чтобы спасти свой книжный бизнес. С собой девушка приглашает успешного в прошлом писателя, который давно похоронил свой талант в бутылке. Заинтересовать молодёжь книгами — задача не из простых, но это ещё полбеды. Обуздать невыносимый нрав беспробудного пьяницы и капризного гения — вот настоящий вызов.

Обри Плаза отправляется в книжный тур с писателем-алкоголиком Майклом Кейном в трейлере «Бестселлера»

Главные роли в фильме исполнили Обри Плаза и Майкл Кейн. Компанию им составили Кэри Элвис, Скотт Спидмэн, Эллен Вонг и Вероника Феррес.

Премьера «Бестселлера», который выйдет скоро в российский прокат, состоялась в этом году на Берлинале.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Майкл Кейн станет главным советником чешского короля в исторической драме Medieval
Обри Плаза признана лучшей актрисой 2017 года
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Эллен ВонгМайкл КейнОбри ПлазаСкотт СпидмэнВероника ФерресКэри Элвис
фильмы
Бестселлер

анонс

Скорбим

Тарсизио Мейра
12 августа ушёл из жизни бразильский актёр Тарсизио Мейра.
Татьяна Жукова-Киртбая
9 августа ушла из жизни актриса Татьяна Жукова-Киртбая.

День рождения >>

Юрий Батурин
Татьяна Бедова
Владимир Вдовиченков
Тамара Макарова
Андрей Соколов
Анна Терехова
Андрей Федорцов
Борис Чирков
Илья Шакунов
Мориц Бляйбтрой
Кшиштоф Кольбергер
Лоренцо Креспи
Хайке Макач
Марселлу Новаес
Кася Смутняк
Катажина Херман
все родившиеся 13 августа >>

Афиша кино >>

Остров проклятых
детектив, драма, мистика, триллер, экранизация
США, 2009
Магия лунного света
комедия, мелодрама
Великобритания, США, 2014
Главный герой
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
США, 2020
Аннетт
драма, музыкальный фильм
Мексика, США, Франция, 2020
Не дыши 2
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Ночь страха. Противостояние
триллер
США, 2019
Феодосийская сказка
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен