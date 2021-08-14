Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Филиппу Янковскому вручили приз независимых кинокритиков на фестивале в Локарно

14 августа
2021 год

Новости кино >>
14 августа 2021
Филипп Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro за главную роль в фильме «Иван Денисович» на 74-м фестивале в Локарно. Об этом сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип», которая выпустит картину Глеба Панфилова в российский прокат 23 сентября 2021 года.

Филиппу Янковскому вручили приз независимых кинокритиков на фестивале в Локарно
фото: Пресс-служба кинокомпании «Вера», фотограф Михаил Рыжов

В основу сюжета лег роман Александра Солженицына, посвященный Ивану Шухову — рядовому солдату, который по законам военного времени после немецкого плена оказывается в родной стране заключенным Щ-854. Среди снегов вместе с другими зеками Шухов строит будущий завод-гигант космической промышленности. Несмотря на несправедливость, голод, унижение и страх, даже в каторжном лагере Иван Денисович сохраняет удивительные свойства русского характера. Помимо Янковского в картине сыграли Инна Чурикова, Владимир Еремин, Артур Бесчастный и Александр Коротков.

«Это огромное счастье работать с таким великолепным режиссером, как Глеб Панфилов. Моя задача была прожить жизнь человеческого духа. Мы сразу договорились: когда Шухов сидит в лагере, я при всей боли играю самый счастливый день его жизни. Глеб Анатольевич очень четко поставил мне задачу сыграть улыбку через боль. Я хочу посвятить эту роль моей матери», – рассказал Филипп Янковский.

В разное время Premio Boccalino d'Oro получали Никита Михалков и генеральный директор Госфильмофонда Николай Бородачев.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Артур БесчастныйНиколай БородачёвВладимир ЕрёминАлександр КоротковНикита МихалковГлеб ПанфиловИнна ЧуриковаФилипп Янковский
фильмы
Иван Денисович

фотографии >>
Филиппу Янковскому вручили приз независимых кинокритиков на фестивале в Локарно фотографии
Филиппу Янковскому вручили приз независимых кинокритиков на фестивале в Локарно фотографии
Филиппу Янковскому вручили приз независимых кинокритиков на фестивале в Локарно фотографии
Филиппу Янковскому вручили приз независимых кинокритиков на фестивале в Локарно фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Тарсизио Мейра
12 августа ушёл из жизни бразильский актёр Тарсизио Мейра.
Татьяна Жукова-Киртбая
9 августа ушла из жизни актриса Татьяна Жукова-Киртбая.

День рождения >>

Надежда Бахтина
Иван Волков
Ирина Гришина
Глеб Калюжный
Владимир Козлов
Ирина Медведева
Захар Ронжин
Игорь Сергеев
Аркадий Смирнов
Эммануэль Беар
Холли Берри
Рауль Бова
Мила Кунис
Стив Мартин
Беата Тышкевич
Петер Франсен
все родившиеся 14 августа >>

Афиша кино >>

Остров проклятых
детектив, драма, мистика, триллер, экранизация
США, 2009
Магия лунного света
комедия, мелодрама
Великобритания, США, 2014
Главный герой
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
США, 2020
Аннетт
драма, музыкальный фильм
Мексика, США, Франция, 2020
Не дыши 2
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Ночь страха. Противостояние
триллер
США, 2019
Феодосийская сказка
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен