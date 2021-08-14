Филиппу Янковскому вручили приз независимых кинокритиков на фестивале в Локарно

Филипп Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro за главную роль в фильме «Иван Денисович» на 74-м фестивале в Локарно. Об этом сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип», которая выпустит картину Глеба Панфилова в российский прокат 23 сентября 2021 года.
фото: Пресс-служба кинокомпании «Вера», фотограф Михаил Рыжов
В основу сюжета лег роман Александра Солженицына, посвященный Ивану Шухову — рядовому солдату, который по законам военного времени после немецкого плена оказывается в родной стране заключенным Щ-854. Среди снегов вместе с другими зеками Шухов строит будущий завод-гигант космической промышленности. Несмотря на несправедливость, голод, унижение и страх, даже в каторжном лагере Иван Денисович сохраняет удивительные свойства русского характера. Помимо Янковского в картине сыграли Инна Чурикова, Владимир Еремин, Артур Бесчастный и Александр Коротков.
«Это огромное счастье работать с таким великолепным режиссером, как Глеб Панфилов. Моя задача была прожить жизнь человеческого духа. Мы сразу договорились: когда Шухов сидит в лагере, я при всей боли играю самый счастливый день его жизни. Глеб Анатольевич очень четко поставил мне задачу сыграть улыбку через боль. Я хочу посвятить эту роль моей матери», – рассказал Филипп Янковский.
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