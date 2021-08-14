Илья Маланин, Василий Копейкин и Филипп Ершов начнут борьбу за экологию

По сюжету, один из них парней возвращается из Москвы домой в маленький городок Краснохолмск. С тех пор, как он уехал учиться в столицу, многое изменилось: местный бизнесмен Александр Зуев использует регион как производственную мощность для своей фабрики – вырубает леса и сливает в реку отходы. У Зуева есть деньги и влияние, а половина города трудоустроена на его предприятии, поэтому ему все сходит с рук. Кирилл вместе с друзьями решает остановить Зуева. Вместе они создают экологическую партию, чтобы опередить на мэрских выборах «ручного» чиновника, которого продвигает местный олигарх. Так им придется пройти все испытания и проверить свою дружбу на прочность.
обсуждение >>