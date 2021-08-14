Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Илья Маланин, Василий Копейкин и Филипп Ершов начнут борьбу за экологию

14 августа
2021 год

Новости кино >>
14 августа 2021
Премьера сериала «Зеленый мэр» о трех друзьях, борющихся за экологию в родном городе, состоится 20 августа на КиноПоиск HD. Главные роли в проекте исполнили Илья Маланин, Василий Копейкин и Филипп Ершов, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Илья Маланин, Василий Копейкин и Филипп Ершов начнут борьбу за экологию
фото: Пресс-служба КиноПоиск HD

По сюжету, один из них парней возвращается из Москвы домой в маленький городок Краснохолмск. С тех пор, как он уехал учиться в столицу, многое изменилось: местный бизнесмен Александр Зуев использует регион как производственную мощность для своей фабрики – вырубает леса и сливает в реку отходы. У Зуева есть деньги и влияние, а половина города трудоустроена на его предприятии, поэтому ему все сходит с рук. Кирилл вместе с друзьями решает остановить Зуева. Вместе они создают экологическую партию, чтобы опередить на мэрских выборах «ручного» чиновника, которого продвигает местный олигарх. Так им придется пройти все испытания и проверить свою дружбу на прочность.

Также в сериале сыграли Григорий Сиятвинда, Вероника Мохирева, Евгений Шварцман и другие. Производством сериала занималась студия Prospect Production («Трудные подростки») при поддержке Института развития интернета. Авторами идеи выступили Илья Ипатов и Алексей Слущев, работавшие над «Интернами», а режиссерское кресло занял Федор Балванович.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
КинопоискHD
персоны
Филипп ЕршовИлья ИпатовВасилий КопейкинИлья МаланинВероника МохиреваГригорий СиятвиндаАлексей СлущевЕвгений Шварцман
фильмы
Зелёный мэр

анонс

Скорбим

Тарсизио Мейра
12 августа ушёл из жизни бразильский актёр Тарсизио Мейра.
Татьяна Жукова-Киртбая
9 августа ушла из жизни актриса Татьяна Жукова-Киртбая.

День рождения >>

Надежда Бахтина
Иван Волков
Ирина Гришина
Глеб Калюжный
Владимир Козлов
Ирина Медведева
Захар Ронжин
Игорь Сергеев
Аркадий Смирнов
Эммануэль Беар
Холли Берри
Рауль Бова
Мила Кунис
Стив Мартин
Беата Тышкевич
Петер Франсен
все родившиеся 14 августа >>

Афиша кино >>

Остров проклятых
детектив, драма, мистика, триллер, экранизация
США, 2009
Магия лунного света
комедия, мелодрама
Великобритания, США, 2014
Главный герой
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
США, 2020
Аннетт
драма, музыкальный фильм
Мексика, США, Франция, 2020
Не дыши 2
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Ночь страха. Противостояние
триллер
США, 2019
Феодосийская сказка
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен