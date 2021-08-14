Шайа ЛаБаф сыграет священника в новом фильме Абеля Феррары

Падре Пио известен своими стигматами. Считалось, что он якобы может совершать чудеса и обладает сверхъестественными способностями. Его не раз пытались уличить в обмане, однако в 2002 году священник был канонизирован. Действие фильма развернется в Италии после окончания Первой мировой войны. В ленте также сыграет Уиллем Дефо.
Феррара рассказал, что долгое время разрабатывает этот проект и считает его чем-то большим в сравнении с предыдущими работами. Старт съемок в Апулии запланирован на конец октября.
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