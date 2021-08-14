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Дайджест от 02.08.2021
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«Герда» Натальи Кудряшовой получила в Локарно награду за лучшую женскую роль

14 августа
2021 год

Новости кино >>
14 августа 2021
Подведены итоги 74-го кинофестиваля в Локарно. Драма режиссера Натальи Кудряшовой «Герда», участвовавшая в основном конкурсе, победила в номинации «Лучшая женская роль». Статуэтка «Золотого леопарда» досталась актрисе-дебютантке Анастасии Красовской. Также фильм получил спецприз от Молодого жюри.

«Герда» Натальи Кудряшовой получила в Локарно награду за лучшую женскую роль
фото: К/ф "Герда"

Молодежное жюри фестиваля присудило специальный приз еще одной российской картине — «Медее» Александра Зельдовича с Тинатин Далакишвили и Евгением Цыгановым. Ранее стало известно, что Филиппу Янковскому вручили награду международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro за фильм Глеба Панфилова «Иван Денисович».

Главный приз смотра — «Золотой леопард» — получила лента «Я мщу, остальные платят наличными» индонезийского постановщика Эдвина. Режиссерская награда досталась Абелю Ферраре за «Нули и единицы» с Итаном Хоуком. Статуэтку за лучшую мужскую роль поделили Мохамед Меллали и Валеро Эсколар, сыгравшие в проекте «Люди на случайных заработках» испанца Неуса Баллуса.
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