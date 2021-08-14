«Герда» Натальи Кудряшовой получила в Локарно награду за лучшую женскую роль

Подведены итоги 74-го кинофестиваля в Локарно. Драма режиссера Натальи Кудряшовой «Герда», участвовавшая в основном конкурсе, победила в номинации «Лучшая женская роль». Статуэтка «Золотого леопарда» досталась актрисе-дебютантке Анастасии Красовской. Также фильм получил спецприз от Молодого жюри.
Главный приз смотра — «Золотой леопард» — получила лента «Я мщу, остальные платят наличными» индонезийского постановщика Эдвина. Режиссерская награда досталась Абелю Ферраре за «Нули и единицы» с Итаном Хоуком. Статуэтку за лучшую мужскую роль поделили Мохамед Меллали и Валеро Эсколар, сыгравшие в проекте «Люди на случайных заработках» испанца Неуса Баллуса.
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