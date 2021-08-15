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К 80-летию Юрия Норштейна готовится выставка «Снег на траве»

15 августа
2021 год

Новости кино >>
15 августа 2021
20 октября в Еврейском музее и центре толерантности откроется выставка режиссера-аниматора Юрия Норштейна и художника Франчески Ярбусовой «Снег на траве». Как сообщает пресс-служба музея, проект приурочен к 80-летию Норштейна.

К 80-летию Юрия Норштейна готовится выставка «Снег на траве»
фото: Пресс-служба Еврейского музея

Выставка станет одновременно проводником и лабиринтом по биографии и творчеству двух художников, взяв за основу метод их работы над многослойными персонажами «Ежика в тумане», «Журавля и цапли» и других анимационных фильмов. Основными экспонатами выступят материалы студии Норштейна и масштабные мизансцены-инсталляции, созданные специально для этого проекта.

В первой части экспозиции будут представлены объемные пространственные композиции, где фрагменты известных фильмов режиссера соединятся с документальными свидетельствами его прошлого. Одна из них посвящена родному двору художника – он вырос в московской Марьиной роще и перенес мельчайшие детали военного и послевоенного быта во многие работы, в том числе в «Сказку сказок». Реальные точки на биографической карте Норштейна будут населять герои его произведений.

Вторая часть выставки построена вокруг рабочего процесса. Посетители смогут исследовать материалы к главным фильмам художников – от эскизов и раскадровок до фаз рождения персонажа – а также увидят, как создавалась «Шинель».
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