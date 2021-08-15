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«Хозяйка Медной горы» Дмитрия Геллера стала лауреатом фестиваля анимации на Кипре

15 августа
2021 год

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15 августа 2021
Российский фильм «Хозяйка Медной горы» Дмитрия Геллера стал лауреатом фестиваля анимационного кино Countryside Animafest Cyprus, который четвертый раз прошел в горной деревне Саламиу на Кипре. Об этом сообщает ТАСС.

«Хозяйка Медной горы» Дмитрия Геллера стала лауреатом фестиваля анимации на Кипре

«Жюри понравилось очаровательное и выразительное использование бумажных кукол в этой богатой и захватывающей народной притче. При помощи сильных персонажей и элементов магического реализма режиссер создает пример феерического кинематографического мастерства», — отметили эксперты смотра.

Главный приз фестиваля достался работе французского аниматора Исмаэля Жофруа Шандути «Мальбек», повествующей о теракте 2016 года в брюссельском метро. Также в числе лауреатов польская лента «Я здесь» Юлии Орлик и «Ночной автобус» тайваньского постановщика Джо Сиеха.

Помимо «Хозяйки Медной горы» от России в основном конкурсе была заявлена картина Натальи Рысс «Александр Мосолов. Три пьески». Всего в Countryside Animafest Cyprus приняли участие 33 анимационных фильма.
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