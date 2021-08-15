«Хозяйка Медной горы» Дмитрия Геллера стала лауреатом фестиваля анимации на Кипре

анонс

Она откроется 20 октября в Еврейском музее

К 80-летию Юрия Норштейна готовится выставка «Снег на траве»

«Герда» Натальи Кудряшовой получила в Локарно награду за лучшую женскую роль

14 августа

Шайа ЛаБаф сыграет священника в новом фильме Абеля Феррары

Он вернется в профессию после обвинений в домашнем насилии