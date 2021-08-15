«Хозяйка Медной горы» Дмитрия Геллера стала лауреатом фестиваля анимации на Кипре

Российский фильм «Хозяйка Медной горы
» Дмитрия Геллера
стал лауреатом фестиваля анимационного кино Countryside Animafest Cyprus, который четвертый раз прошел в горной деревне Саламиу на Кипре. Об этом сообщает ТАСС
.
«Жюри понравилось очаровательное и выразительное использование бумажных кукол в этой богатой и захватывающей народной притче. При помощи сильных персонажей и элементов магического реализма режиссер создает пример феерического кинематографического мастерства
», — отметили эксперты смотра.
Главный приз фестиваля достался работе французского аниматора Исмаэля Жофруа Шандути «Мальбек
», повествующей о теракте 2016 года в брюссельском метро. Также в числе лауреатов польская лента «Я здесь
» Юлии Орлик и «Ночной автобус
» тайваньского постановщика Джо Сиеха.
Помимо «Хозяйки Медной горы» от России в основном конкурсе была заявлена картина Натальи Рысс «Александр Мосолов. Три пьески
». Всего в Countryside Animafest Cyprus приняли участие 33 анимационных фильма.
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