Вампирский сериал «Чем мы заняты в тени» продлили на четвертый сезон до премьеры третьего

Вампирский сериал «Чем мы заняты в тени
» продлили на четвертый сезон, который должен выйти в 2022 году. Телеканал FX анонсировал его выпуск до релиза третьего, сообщает Deadline
.
Проект рассказывает о старомодных вампирах, которые живут в Нью-Йорке и не очень-то принимают новшества мегаполиса. Испокон веков их главной заботой остается поиск и заманивание в ловушку легких жертв. Но в последнее время появляется новый вид упырей, по-другому выжимающих все соки из людей, – энергетические вампиры. Они питаются негативными эмоциями окружающих и выглядят вполне сытыми.
В основу телешоу легла комедия Тайки Вайтити
и Джемейна Клемента
«Реальные упыри
», вышедшая в 2014 году. Главные роли в проекте исполняют Кайван Новак
, Харви Гильен
, Натасия Деметриу
, Мэтт Берри
и Марк Прокш
.
В третьем сезоне герои встретятся с прародителем всех вампиров и решат, что делать с Гильермо, который стал убивать кровопийцев. Также они столкнутся с соблазнительной сиреной, горгульями, оборотнями, бывшими подружками и побывают в казино Атлантик-Сити. Премьера состоится 2 сентября на FX и Hulu.
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