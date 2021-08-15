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Вампирский сериал «Чем мы заняты в тени» продлили на четвертый сезон до премьеры третьего

15 августа
2021 год

Новости кино >>
15 августа 2021
Вампирский сериал «Чем мы заняты в тени» продлили на четвертый сезон, который должен выйти в 2022 году. Телеканал FX анонсировал его выпуск до релиза третьего, сообщает Deadline.

Вампирский сериал «Чем мы заняты в тени» продлили на четвертый сезон до премьеры третьего

Проект рассказывает о старомодных вампирах, которые живут в Нью-Йорке и не очень-то принимают новшества мегаполиса. Испокон веков их главной заботой остается поиск и заманивание в ловушку легких жертв. Но в последнее время появляется новый вид упырей, по-другому выжимающих все соки из людей, – энергетические вампиры. Они питаются негативными эмоциями окружающих и выглядят вполне сытыми.

В основу телешоу легла комедия Тайки Вайтити и Джемейна Клемента «Реальные упыри», вышедшая в 2014 году. Главные роли в проекте исполняют Кайван Новак, Харви Гильен, Натасия Деметриу, Мэтт Берри и Марк Прокш.

В третьем сезоне герои встретятся с прародителем всех вампиров и решат, что делать с Гильермо, который стал убивать кровопийцев. Также они столкнутся с соблазнительной сиреной, горгульями, оборотнями, бывшими подружками и побывают в казино Атлантик-Сити. Премьера состоится 2 сентября на FX и Hulu.
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   15.08.2021 - 18:34
Как по мне, относительно великого фильма, сериал вторичен и очень скучный, зачем продлевать и мучать эту бездыханную муммию -вопрос из ряда очень очень риторических читать далее>>
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персоны
Мэтт БерриТайка ВайтитиХарви ГильенНатасия ДеметриуДжемейн КлементКайван НовакМарк Прокш
фильмы
Реальные упыриЧем мы заняты в тени

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