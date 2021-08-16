Сэм Рид заменит Тома Круза в телевизионной версии «Интервью с вампиром»

Телеканал AMC доверил роль Лестата в грядущей восьмисерийной экранизации романа Энн Райс «Интервью с вампиром
» австралийскому актёру Сэму Риду
, уверяет Variety
.
В киноадаптации Нила Джордана
, вышедшей в 1994 году, образ Лестата воплотил Том Круз
, а компанию ему составил Брэд Питт
.
AMC приобрёл права на 18 книг Райс в 2020-м и планирует превратить цикл «Вампирские хроники» в телевизионную франшизу под руководством продюсера Марка Джонсона
. Ролин Джонс
выступит в качестве сценариста и шоураннера сериала. За постановку первых двух эпизодов отвечает Алан Тейлор
, выступающий исполнительным продюсером. Премьера ожидается в 2022-м.
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