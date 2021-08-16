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Сэм Рид заменит Тома Круза в телевизионной версии «Интервью с вампиром»

16 августа
2021 год

Новости кино >>
16 августа 2021
Телеканал AMC доверил роль Лестата в грядущей восьмисерийной экранизации романа Энн Райс «Интервью с вампиром» австралийскому актёру Сэму Риду, уверяет Variety.

Сэм Рид заменит Тома Круза в телевизионной версии «Интервью с вампиром»
фото: cbr.com

В киноадаптации Нила Джордана, вышедшей в 1994 году, образ Лестата воплотил Том Круз, а компанию ему составил Брэд Питт.

AMC приобрёл права на 18 книг Райс в 2020-м и планирует превратить цикл «Вампирские хроники» в телевизионную франшизу под руководством продюсера Марка Джонсона. Ролин Джонс выступит в качестве сценариста и шоураннера сериала. За постановку первых двух эпизодов отвечает Алан Тейлор, выступающий исполнительным продюсером. Премьера ожидается в 2022-м.
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