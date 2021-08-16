«БУМЕРанг» Петра Буслова откроет фестиваль «Короче»

«БУМЕРанг» Петра Буслова станет фильмом открытия IX фестиваля короткометражного кино «Короче». Согласно пресс-службе смотра, эксклюзивный показ картины, которая выйдет в широкий прокат этой осенью, состоится 20 августа в калининградском кинотеатре «Заря».
фото: пресс-служба фестиваля «Короче»
«Мой новый фильм "БУМЕРанг" — это сплав эмоций, ярких актёрских работ и жанрового стоминутного драйва, — говорит Буслов. — Здесь я не изменяю своему стилю, своим героям, которых создал за 20 лет, а как бы подшучиваю сам над собой и проверяю насмотренность зрителей! А также передаю приветы моим любимым режиссёрам Квентину Тарантино, Мартину Макдона, Джиму Джармушу, Гаю Ричи и братьямКоэн! Также зрителя ждёт крутой саундтрек, который выйдет отдельно, с закадровыми репликами героев как в старые добрые времена! В фильме есть композиторская музыка и так называемая (закадровая музыка) трековая часть! Не обошлось без Сергея Шнурова, в фильме очень важная драматургическая задача лежит на треке "Москва"! Мы снова вместе спустя 15 лет, после работы над вторым "Бумером". Для меня этот фильм — испытание, он притворился некой белой овечкой, когда пришёл ко мне, оказался Волком в овечьей шкуре! Прилетел Бумерангом и потребовал многих жизненных ответов и решений! Для меня это "Бумер", но "Бумер" другой, современный, как срез того Мира, о котором я рассказывал 20 лет назад, но срез современный, где реальность диктует новые социальные правила и законы, где требуется "Казаться, а не быть"».
В основе сюжета — история владельца фармацевтического бизнеса Эдика в исполнении Дмитрия Нагиева, привыкшего управлять и всё контролировать. Но судьба преподносит ему неожиданный сюрприз, который приведёт к непредсказуемым последствиям.
фото: пресс-служба фестиваля «Короче»
«Буслов величайший из живых классиков, – комментирует Нагиев. — Счастье было работать с ним! Врачи говорят, что я скоро перестану плакать по ночам. Смотрите фильм "БУМЕРанг"! Этот кудесник заставил меня сыграть мою лучшую роль, ещё и кормили».
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