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Кантемир Балагов возглавил рейтинг главных российских молодых режиссёров

16 августа
2021 год

Новости кино >>
16 августа 2021
Создатель картин «Теснота» и «Дылда» Кантемир Балагов, в настоящий момент работающий над экранизацией видеиогры The Last of Us для HBO Max, возглавил рейтинг главных молодых режиссёров, составленный аналитиками «Бюллетеня кинематографистов» при содействии коллег с портала Кино-Театр.Ру, предоставивших данные собственной базы участников актуального кинопроцесса. В топ вошли кинематографисты, чей возраст не превышает 35 лет.


Второе место в рейтинге занял Олег Трофим, снявший первую часть дилогии «Лёд» и кинокомикс «Майор Гром: Чумной доктор». Бронза топа досталась 32-летнему Егору Баранову, работавшему над тремя частями кинотеатральной версии сериала «Гоголь» и полнометражной версией «Аванпоста», а также участвовавшему в «Ёлках».

На четвёртом месте расположилась соратница Балагова по мастерской Александра Сокурова Кира Коваленко, чья картина «Разжимая кулаки» была признана лучшим фильмом каннского «Особого взгляда». Замыкает пятёрку Илья Учитель, 32-летний сын Алексея Учителя и режиссёр ретро-драмы «Стрельцов». В топ-10 также включены Филипп Юрьев, Иван И. Твердовский, Егор Абраменко, Илья Аксёнов и Александр Домогаров-младший.


Ключевыми критериями для составления рейтинга послужили «объём киноаудитории каждого из фильмов, размер бюджетов, которые доверяли продюсеры тому или иному постановщику, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности, количество функций, исполняемых режиссёром на проекте, а также зрительская оценка картин и успех проектов на онлайн-сервисах». В топ вошли полнометражные работы, вышедшие в прокат и на ОТТ-платформах с 1 января 2016-го по 31 июля 2021-го.

Кроме того, аналитиками БК был составлен топ самых перспективных молодых продюсеров. Тройку лидеров возглавил 33-летний Александр Андрющенко, вместе с Михаилом Врубелем и Фёдором Бондарчуком приложивший руку к сериям «Притяжение», «Лёд» и фантастическому хоррору «Спутник». На втором месте Илья Стюарт вместе с коллегами по компании Hype Film, а на третьем — заместитель исполнительного директора Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» и бывший аналитик «Бюллетеня кинопрокатчика» Николай Ларионов.
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персоны
Егор АбраменкоИлья АксёновАлександр АндрющенкоКантемир БалаговЕгор БарановФёдор БондарчукМихаил ВрубельАлександр Домогаров (младший)Кира КоваленкоНиколай Ларионов (IV)Александр СокуровИлья СтюартИван Твердовский (II)Олег ТрофимАлексей УчительИлья УчительФилипп Юрьев
фильмы
АванпостВторжениеГогольДылдаЁлки (киноальманах)ЛёдЛёд-2Майор Гром: Чумной докторОдни из насПритяжениеРазжимая кулакиСпутникСтрельцовТеснота

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