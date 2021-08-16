Кантемир Балагов возглавил рейтинг главных российских молодых режиссёров

Создатель картин «Теснота
» и «Дылда
» Кантемир Балагов
, в настоящий момент работающий над экранизацией видеиогры The Last of Us
для HBO Max, возглавил рейтинг главных молодых режиссёров, составленный
аналитиками «Бюллетеня кинематографистов» при содействии коллег с портала Кино-Театр.Ру
, предоставивших данные собственной базы участников актуального кинопроцесса. В топ вошли кинематографисты, чей возраст не превышает 35 лет.
Второе место в рейтинге занял Олег Трофим
, снявший первую часть дилогии «Лёд
» и кинокомикс «Майор Гром: Чумной доктор
». Бронза топа досталась 32-летнему Егору Баранову
, работавшему над тремя частями кинотеатральной версии сериала «Гоголь
» и полнометражной версией «Аванпоста
», а также участвовавшему в «Ёлках
».
На четвёртом месте расположилась соратница Балагова по мастерской Александра Сокурова Кира Коваленко
, чья картина «Разжимая кулаки
» была признана лучшим фильмом каннского «Особого взгляда». Замыкает пятёрку Илья Учитель
, 32-летний сын Алексея Учителя
и режиссёр ретро-драмы «Стрельцов
». В топ-10 также включены Филипп Юрьев
, Иван И. Твердовский
, Егор Абраменко
, Илья Аксёнов
и Александр Домогаров-младший
.
Ключевыми критериями для составления рейтинга послужили «объём киноаудитории каждого из фильмов, размер бюджетов, которые доверяли продюсеры тому или иному постановщику, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности, количество функций, исполняемых режиссёром на проекте, а также зрительская оценка картин и успех проектов на онлайн-сервисах».
В топ вошли полнометражные работы, вышедшие в прокат и на ОТТ-платформах с 1 января 2016-го по 31 июля 2021-го.
Кроме того, аналитиками БК был составлен топ самых перспективных молодых продюсеров. Тройку лидеров возглавил 33-летний Александр Андрющенко
, вместе с Михаилом Врубелем
и Фёдором Бондарчуком
приложивший руку к сериям «Притяжение
», «Лёд» и фантастическому хоррору «Спутник
». На втором месте Илья Стюарт
вместе с коллегами по компании Hype Film, а на третьем — заместитель исполнительного директора Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» и бывший аналитик «Бюллетеня кинопрокатчика» Николай Ларионов
.
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