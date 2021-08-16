Лето закончится вторым сезоном «Патриота»

Второй сезон народной комедии «Патриот» выйдет в эфир ТНТ 30 августа в 20:00, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
В продолжении сериала главный герой приезжает домой из академии ФСБ вместе с товарищем по учебе. Этот «товарищ» оказывается девушкой Айзой, которая по физическим характеристикам даже превосходит Кучина. Жена главного героя Катя в бешенстве, она не понимает, что происходит. Саня верит в «братскую» дружбу между мужчиной и женщиной, Катя хочет избавиться от этого «товарища», а тем временем Ленка запустила свой мелкий бизнес с продукцией для знаменитостей и хочет быстрее выплатить отцу остатки долга за свою учёбу. Вдобавок на плечи главного героя сваливаются заботы о магазине, потому что его хозяин внезапно отъехал в больничку. Патриот остаётся за главного.
По словам креативного продюсера сериала и исполнителя одной из ролей Алексея Базанова, ««Саня Кучин в новом сезоне столкнётся с предательством, которое его сильно заденет. Он не сможет это простить, и как следствие теперь его категоричность, обострённое чувство справедливости и порядка только усугубится. "Патриотизм" Кучина наткнётся на кучу мелких проблем, которые он попытается решить с богатырским размахом – Саня в свободное от службы время так и не научится переключаться на режим "гражданки", чем всех и достанет».
«Всё меняется, и Саня Кучин во втором сезоне тоже будет другим. Всех карт я раскрывать не буду. Саня постоянно мечется, вокруг него бегают влюблённые в него девушки. Появится и новый, очень интересный герой. А в принципе наш Патриот – это всё тот же добрый, честный, требовательный Саня, который старается всем угодить, сделать так, чтобы всё было правильно, хорошо и по закону. На это надо смотреть», — рассказал исполнитель главной роли Антон Жижин.
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