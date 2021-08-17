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Ольга Гришина и Петр Рыков попадут в «Водоворот»

17 августа
2021 год

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17 августа 2021
23 августа на «России» состоится премьера многосерийной мелодрамы «Водоворот» с Ольгой Гришиной, Анной Легчиловой, Петром Рыковым, Анатолием Котенёвым и Сергеем Шаталовым в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Ольга Гришина и Петр Рыков попадут в «Водоворот»
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету пара влюбленных Мила (Гришина) и Михаил (Шаталов) переезжает из Москвы в маленький город, где девушка устраивается пресс-секретарем в местный яхт-клуб. Она уверена: жизнь удалась и впереди только удача с попутным ветром. Но на новой работе героиня попадает в водоворот неожиданных событий в семье Калининых, самой влиятельной в городе. Один из Калининых, владелец яхт-клуба Руслан (Рыков), недавно потерял любимую жену Анжелику. Несчастный случай на яхте окончательно подрывает имидж компании. Миле предстоит трудная задача – не только спасти репутацию бизнеса, но и распутать клубок семейных тайн, а также разобраться в событиях той ночи, когда погибла Анжелика Калинина.

«Сериал «Водоворот» рассказывает о девушке, которая неожиданно находит настоящую любовь, своего идеального мужчину, и, казалось бы, их ждёт счастливая жизнь. Беда лишь в том, что им мешает некая опасная сила. В сценарии меня привлекла не только красивая любовная история, но и интрига. Нашему зрителю предстоит найти ответ, что или кто на самом деле мешал счастью главных героев», — отметил режиссер Павел Мальков.
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Ольга ГришинаАнатолий КотенёвАнна ЛегчиловаПавел МальковПётр РыковСергей Шаталов
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