Ольга Гришина и Петр Рыков попадут в «Водоворот»

По сюжету пара влюбленных Мила (Гришина) и Михаил (Шаталов) переезжает из Москвы в маленький город, где девушка устраивается пресс-секретарем в местный яхт-клуб. Она уверена: жизнь удалась и впереди только удача с попутным ветром. Но на новой работе героиня попадает в водоворот неожиданных событий в семье Калининых, самой влиятельной в городе. Один из Калининых, владелец яхт-клуба Руслан (Рыков), недавно потерял любимую жену Анжелику. Несчастный случай на яхте окончательно подрывает имидж компании. Миле предстоит трудная задача – не только спасти репутацию бизнеса, но и распутать клубок семейных тайн, а также разобраться в событиях той ночи, когда погибла Анжелика Калинина.
«Сериал «Водоворот» рассказывает о девушке, которая неожиданно находит настоящую любовь, своего идеального мужчину, и, казалось бы, их ждёт счастливая жизнь. Беда лишь в том, что им мешает некая опасная сила. В сценарии меня привлекла не только красивая любовная история, но и интрига. Нашему зрителю предстоит найти ответ, что или кто на самом деле мешал счастью главных героев», — отметил режиссер Павел Мальков.
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