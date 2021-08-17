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Александр Галибин расскажет о «Приключениях маленького Бахи»

17 августа
2021 год

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17 августа 2021
В Дагестане стартовали съемки семейного фильма Александра Галибина «Приключения маленького Бахи». В картине сыграют артисты местных театров, сообщает пресс-служба проекта.

Александр Галибин расскажет о «Приключениях маленького Бахи»
фото: Пресс-служба проекта «Приключения маленького Бахи»

Работа будет состоять из трех новелл о мальчике из дагестанского села. Удивительно взрослый характер восьмилетнего ребенка приносит много хлопот семье. Но благодаря ему Баха побеждает там, где взрослые сдаются.

«Мне кажется, что понятия семьи, любви к друг другу, к ребёнку, понятие дружбы – они везде одинаковы, для любой нации, в любой стране. Поскольку в нашем кино этническую тему потеряли, я взвился от радости, когда увидел сценарий, потому что нашел в нём отражение мысли о неизменности главных ценностей и неважно, где история происходит, в Башкирии или Дагестане», — рассказал Галибин.

Александр Галибин расскажет о «Приключениях маленького Бахи»
фото: Пресс-служба проекта «Приключения маленького Бахи»

Производством проекта занимается Продюсерский центр «ВГИК-Дебют». Съемки пройдут в селе Чох. Это одно из самых древних и живописных поселений Северного Кавказа, история которого начинается с 1300 года. Когда-то через Чох проходил Великий шелковый путь, в селе сохранились останки крепости, построенной 700 лет назад. Место было выбрано после долгих поисков натуры в Азербайджане и Осетии.
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