Александр Галибин расскажет о «Приключениях маленького Бахи»

фото: Пресс-служба проекта «Приключения маленького Бахи»
Работа будет состоять из трех новелл о мальчике из дагестанского села. Удивительно взрослый характер восьмилетнего ребенка приносит много хлопот семье. Но благодаря ему Баха побеждает там, где взрослые сдаются.
«Мне кажется, что понятия семьи, любви к друг другу, к ребёнку, понятие дружбы – они везде одинаковы, для любой нации, в любой стране. Поскольку в нашем кино этническую тему потеряли, я взвился от радости, когда увидел сценарий, потому что нашел в нём отражение мысли о неизменности главных ценностей и неважно, где история происходит, в Башкирии или Дагестане», — рассказал Галибин.
фото: Пресс-служба проекта «Приключения маленького Бахи»
Производством проекта занимается Продюсерский центр «ВГИК-Дебют». Съемки пройдут в селе Чох. Это одно из самых древних и живописных поселений Северного Кавказа, история которого начинается с 1300 года. Когда-то через Чох проходил Великий шелковый путь, в селе сохранились останки крепости, построенной 700 лет назад. Место было выбрано после долгих поисков натуры в Азербайджане и Осетии.
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