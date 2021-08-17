Чулпан Хаматова возглавит жюри «Кинотавра»

Актриса Чулпан Хаматова возглавит жюри основного конкурса фестиваля «Кинотавр», который пройдет с 18 по 25 сентября в Сочи, сообщил на пресс-конференции, посвященной смотру, президент «Кинотавра» Александр Роднянский.
Закроет смотр картина Киры Коваленко «Разжимая кулаки», получившая главный приз программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Вне конкурса в Сочи покажут и обладателя гран-при Канн – «Купе номер шесть». Также вне конкурса состоится российская премьера новой работы Владимира Битокова «Мама, я дома», отобранной для специальной программы «Горизонты» Венецианского кинофестиваля.
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