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Чулпан Хаматова возглавит жюри «Кинотавра»

17 августа
2021 год

Новости кино >>
17 августа 2021
Актриса Чулпан Хаматова возглавит жюри основного конкурса фестиваля «Кинотавр», который пройдет с 18 по 25 сентября в Сочи, сообщил на пресс-конференции, посвященной смотру, президент «Кинотавра» Александр Роднянский.

Чулпан Хаматова возглавит жюри «Кинотавра»
фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В жюри также войдут режиссер Петр Буслов, продюсер Петр Ануров, сценарист Олег Маловичко, киновед Лилия Немченко, оператор Юрий Никогосов и актер Петр Федоров.

Конкурс короткого метра оценят актер Юра Борисов, продюсер Наталья Дрозд, сценарист Андрей Золотарев, кинокритик Егор Москвитин, председателем жюри будет актриса Ингеборга Дапкунайте.

Фильмом открытия станет документальная лента Петра Шепотинника «Нас других не будет», посвященная Сергею Бодрову-младшему. Традиционный для церемонии открытия почетный приз впервые будет вручен продюсеру – Сергею Сельянову.

Закроет смотр картина Киры Коваленко «Разжимая кулаки», получившая главный приз программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Вне конкурса в Сочи покажут и обладателя гран-при Канн – «Купе номер шесть». Также вне конкурса состоится российская премьера новой работы Владимира Битокова «Мама, я дома», отобранной для специальной программы «Горизонты» Венецианского кинофестиваля.
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Петр АнуровВладимир БитоковСергей Бодров (младший)Юра БорисовПётр БусловИнгеборга ДапкунайтеНаталья ДроздАндрей ЗолотаревКира КоваленкоОлег МаловичкоЮрий НикогосовАлександр РоднянскийСергей СельяновПётр Фёдоров (младший)Чулпан ХаматоваПетр Шепотинник
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Купе номер шестьМама, я домаРазжимая кулаки

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