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Фильмы Николая Хомерики, Григория Добрыгина и Виктора Рыжакова вошли в конкурс «Кинотавра»

17 августа
2021 год

Новости кино >>
17 августа 2021
Президент фестиваля «Кинотавр» Александр Роднянский и программный директор смотра Ситора Алиева объявили программу фестиваля, который пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября.

Фильмы Николая Хомерики, Григория Добрыгина и Виктора Рыжакова вошли в конкурс «Кинотавра»
фото: Пресс-служба фестиваля "Кинотавр"

«В этом году поставлен рекорд по количеству поданных заявок — 104 фильма претендовали на участие в конкурсной программе. И это говорит о том, что все разговоры о смерти кино от пандемии сильно преувеличены. В России небольшая киноиндустрия, и она, естественно, столкнулась с общемировой проблемой кризиса производства. Тем не менее в 2021 году конкуренция при отборе была очень серьезной. Были жаркие дискуссии между отборщиками, мы возвращались к фильмам, условно поставленным в резерв, рассматривали их снова. Из такой живой коллегиальной работы сложилась и концепция программы, и состав конкретных фильмов», – отметила Ситора Алиева.

Всего в конкурсе 32-го «Кинотавра» будет показано 15 картин. Это уже известные своим участием в зарубежных фестивалях фильмы «Герда» Натальи Кудряшовой, «Медея» Александра Зельдовича и «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Также в программе будут представлены дебютная режиссерская работа сценаристки Любови Мульменко «Дунай», первый игровой фильм документалиста Евгения Григорьева «Подельники», кинодебют известного театрального постановщика Виктора Рыжакова «День мертвых» с Александром Палем и Агриппиной Стекловой и режиссерский дебют известного оператора Романа Васьянова «Общага». Кроме того, на призы «Кинотавра» будут претендовать картины «Молоко птицы» Евгения Марьяна, «Ничья» Лены Ланских, «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова, «Владивосток» Антона Борматова, «На близком расстоянии» Григория Добрыгина, «Море волнуется раз» Николая Хомерики, «Нуучча» Владимира Мункуева и «Портрет незнакомца» Сергея Осипьяна. Победителей основного конкурса выберет жюри под руководством актрисы Чулпан Хаматовой.

Фильмы Николая Хомерики, Григория Добрыгина и Виктора Рыжакова вошли в конкурс «Кинотавра»
фото: Кадр из фильма "Подельники"/пресс-служба видеосервиса START

В конкурсе короткого метра будет представлено 26 картин, в числе которых режиссерские работы известных артистов Александра Петрова и Евгения Цыганова. Лучший фильм выберет жюри во главе с актрисой Ингеборгой Дапкунайте.

В этом году на «Кинотавре» будет также представлена внеконкурсная сериальная секция. В ее рамках будет показано шесть первых серий новых проектов ведущих российских платформ. Это «Манюня» (OKKO), «Идентификация» (Premier), «Везет» (ivi), «Самка богомола» (START), «Товарищ майор» (KION) и первая серия второго сезона «Последнего министра» (КиноПоискHD). Как и в прошлом году, на «Кинотавре» состоится питчинг сериалов, где победителя выберут представители онлайн-платформ. Они же примут участие в public talk в рамках деловой программы фестиваля.
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