Фильмы Николая Хомерики, Григория Добрыгина и Виктора Рыжакова вошли в конкурс «Кинотавра»

«В этом году поставлен рекорд по количеству поданных заявок — 104 фильма претендовали на участие в конкурсной программе. И это говорит о том, что все разговоры о смерти кино от пандемии сильно преувеличены. В России небольшая киноиндустрия, и она, естественно, столкнулась с общемировой проблемой кризиса производства. Тем не менее в 2021 году конкуренция при отборе была очень серьезной. Были жаркие дискуссии между отборщиками, мы возвращались к фильмам, условно поставленным в резерв, рассматривали их снова. Из такой живой коллегиальной работы сложилась и концепция программы, и состав конкретных фильмов», – отметила Ситора Алиева.
В этом году на «Кинотавре» будет также представлена внеконкурсная сериальная секция. В ее рамках будет показано шесть первых серий новых проектов ведущих российских платформ. Это «Манюня» (OKKO), «Идентификация» (Premier), «Везет» (ivi), «Самка богомола» (START), «Товарищ майор» (KION) и первая серия второго сезона «Последнего министра» (КиноПоискHD). Как и в прошлом году, на «Кинотавре» состоится питчинг сериалов, где победителя выберут представители онлайн-платформ. Они же примут участие в public talk в рамках деловой программы фестиваля.
обсуждение >>