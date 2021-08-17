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Марина Доможирова станет «Второй женой»

17 августа
2021 год

Новости кино >>
17 августа 2021
Стартовали съемки четырехсерийной мелодрамы «Вторая жена» с Мариной Доможировой, Еленой Полянской и Александром Лучининым в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний», где состоится премьера проекта.

Марина Доможирова станет «Второй женой»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

Главная героиня картины Марина замужем за успешным бизнесменом Егором, у них благополучный брак, но нет детей. Женщина хочет малыша, но Егор пока не готов. Богатая и спокойная жизнь Марины вдруг оказывается иллюзией, когда супруг погибает под колесами поезда, и после его смерти из шкафа выпадают все скелеты: муж оставил после себя сплошные долги, а в придачу – вторую «жену» Лику, у которой от него сын.

«Моя Лика – сама непосредственность. Мне безумно нравится эта героиня, она из деревни, за словом в карман не лезет, на чужое не зарится, но за свое готова бороться до конца. Сын – главное, что есть в ее жизни, но забоится она о нем на свой манер. Ее, как и большинство людей, нельзя назвать однозначно хорошей или плохой, потому что у нее доброе сердце, но сложная судьба и непутевый характер», — отметила Доможирова.

Режиссером-постановщиком выступает Дмитрий Сорокин. Съемки проходят в элитном поселке в Московской области.
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