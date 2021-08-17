Премьера документального фильма «ГЭС-2» российского режиссера Насти Коркия состоится на Венецианском кинофестивале

Мировая премьера документального фильма «ГЭС-2» российского режиссера Насти Коркия состоится на 78-м Венецианском кинофестивале, который пройдет с 1 по 11 сентября. Картина вошла в секцию специальных показов в рамках официальной программы смотра, сообщает пресс-служба проекта.
фото: Пресс-служба проекта «ГЭС-2»
В основе сюжета лежит масштабный процесс реконструкции исторического здания электростанции ГЭС-2 на Болотной набережной и ее превращение в культурную институцию и дом фонда V-A-C. Фильм представляет собой калейдоскоп внешне не связанных сцен, которые объединяет попытка ответить на вопрос, как искусство появляется в нашей жизни и влияет на нее. Съемки велись в течение пяти лет.
«Мне бы хотелось, чтобы после просмотра зритель почувствовал себя в ГЭС-2 как дома, чтобы он не просто понимал, как все было построено, а чтобы он проникся духом фонда, увидел, как с трудом рождаются идеи, ощутил себя частью современного искусства, захотел бы разобраться сам, что такое искусство, наконец, и почему оно наполняет жизнь смыслом» — рассказала Настя Коркия.
фото: Пресс-служба проекта «ГЭС-2»
Настя Коркия окончила режиссерскую мастерскую Бакура Бакурадзе в МШНК и прошла документальный мастер-класс на Кубе у Вернера Херцога. Ее прошлые работы были показаны на фестивалях «Артдокфест», «Послание к человеку», Beat Film Festival, DOK Leipzig и других. Короткометражная лента «Почти весна», поставленная Коркия, вошла в программу «Кинотавра-2021».
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