Белла Торн выбирает между двумя парнями в трейлере фильма «После пробуждения»

В сети появился российский трейлер итальянской мелодрамы «После пробуждения
» режиссёра Элизы Аморусо
(«Ледяной лес
»).
Очнувшись после аварии, Вивиан не может вспомнить события последнего времени. Ей нужно сделать выбор между двумя парнями, вот только она не помнит, в каких отношениях с кем из них сейчас находится.
Главные роли в фильме сыграли Белла Торн
, Бенджамин Масколо, Николай Мосс, Роберто Давиде, Себастьян Пигацци, Бонни Бадду
, Джампьеро Юдика
, Эмма Ло Бьянко, Джулио Брицци и Джей Нателли
.
В российский прокат лента «После пробуждения
» выйдет 23 сентября 2021 года.
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