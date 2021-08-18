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Белла Торн выбирает между двумя парнями в трейлере фильма «После пробуждения»

18 августа
2021 год

Новости кино >>
18 августа 2021
В сети появился российский трейлер итальянской мелодрамы «После пробуждения» режиссёра Элизы АморусоЛедяной лес»).


Очнувшись после аварии, Вивиан не может вспомнить события последнего времени. Ей нужно сделать выбор между двумя парнями, вот только она не помнит, в каких отношениях с кем из них сейчас находится.

Белла Торн выбирает между двумя парнями в трейлере фильма «После пробуждения»

Главные роли в фильме сыграли Белла Торн, Бенджамин Масколо, Николай Мосс, Роберто Давиде, Себастьян Пигацци, Бонни Бадду, Джампьеро Юдика, Эмма Ло Бьянко, Джулио Брицци и Джей Нателли.

В российский прокат лента «После пробуждения» выйдет 23 сентября 2021 года.
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Белла Торн выбирает между двумя парнями в трейлере фильма «После пробуждения» фотографии
Белла Торн выбирает между двумя парнями в трейлере фильма «После пробуждения» фотографии
Белла Торн выбирает между двумя парнями в трейлере фильма «После пробуждения» фотографии
Белла Торн выбирает между двумя парнями в трейлере фильма «После пробуждения» фотографии
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