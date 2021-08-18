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Морган Фриман и Коул Хаузер начнут поиски серийного убийцы в боевике «Мути»

18 августа
2021 год

Новости кино >>
18 августа 2021
Обладатель «Оскара» Морган Фриман и Коул Хаузер, известный по сериалу «Йеллоустон», исполнят главные роли в боевике «Мути» (Muti). За сценарий и режиссуру отвечает Джордж Галло, автор «Плохих парней». Об этом сообщает Deadline.

Морган Фриман и Коул Хаузер начнут поиски серийного убийцы в боевике «Мути»
фото: deadline.com

По сюжету детектив Бойд (Хаузер), обезумев от горя после смерти дочери, начинает охоту за ее убийцей, который действует согласно жестокому ритуалу «Мути». В расследовании полицейскому помогает антрополог Маклз (Фриман), скрывающий некую тайну. По мере того, как Бойд погружается в мир серийного убийцы, грань между безумием и здравым смыслом становится все тоньше.

В фильме также сыграют Питер СтормарФарго») и Вернон Дэвис, бывший игрок в американский футбол. Съемки пройдут в Италии и штате Миссисипи.
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