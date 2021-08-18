Морган Фриман и Коул Хаузер начнут поиски серийного убийцы в боевике «Мути»

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В прокате с 23 сентября.

Белла Торн выбирает между двумя парнями в трейлере фильма «После пробуждения»

«Dомашний» приступил к работе над новой мелодрамой

17 августа

Фильмы Николая Хомерики, Григория Добрыгина и Виктора Рыжакова вошли в конкурс «Кинотавра»

На победу в конкурсе короткого метра будут претендовать работы Александра Петрова и Евгения Цыганова