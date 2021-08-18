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Аглая Тарасова и Борис Дергачёв начнут «Свободные отношения»

18 августа
2021 год

Новости кино >>
18 августа 2021
В Санкт-Петербурге стартовали съемки драмеди «Свободные отношения» с Аглаей Тарасовой и Борисом Дергачёвым в главных ролях. Это дебютный полный метр Дмитрия Невзорова, который также работал над сценарием проекта. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production.

Аглая Тарасова и Борис Дергачёв начнут «Свободные отношения»
фото: Пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production

По сюжету случайная встреча Артема и Илоны в баре на Рубинштейна приводит к ночи, после которой девушка забеременела. Спустя семь лет два совершенно разных и неподходящих друг другу человека мучаются в несчастливом браке. Они понимают, что так дальше жить нельзя, но и развод – не выход. Ведь они оба очень любят сына и хотят, чтобы он рос в полноценной семье. Супруги находят решение – дать друг другу свободу, чтобы хоть так испытать счастье. Если бы они знали, к каким последствиям их приведет эта затея.

«Я давно хотел написать что-то доброе, семейное, как «Служебный роман», только в наше время. И тут ко мне приходит мой соавтор Никита Лундин и предлагает идею про пару, которая пытается сохранить брак, попробовав свободные отношения. И сразу всё щелкнуло. Мы моментально начали с ним идею «разгонять», думать, кому принцип свободных отношений будет максимально не подходить. Так появились консервативный учитель русского языка и литературы и свободолюбивая девушка. Хотелось написать тонкое кино про чувства людей, про судьбы, характеры и рассказать это не через экшен, а через эмоции. Потому что, конечно, это история про сохранение семьи, где свободные отношения – всего лишь необходимый триггер», — рассказал Дмитрий Невзоров.

В актерский состав также вошли Николай Фоменко, Ян Цапник, Анна Глаубэ, Анна Ардова, Мария Столярова, комик Илья Соболев и другие. В числе продюсеров картины — Валерий Федорович и Евгений Никишов.
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Анна АрдоваАнна ГлаубэБорис ДергачевДмитрий НевзоровЕвгений НикишовМария СтоляроваАглая ТарасоваВалерий ФедоровичНиколай ФоменкоЯн Цапник
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